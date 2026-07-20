Ein Lotto-Gewinner aus Hamburg sahnt kräftig ab – doch der Jackpot ist weiterhin nicht geknackt.

Ein Spielschein von Lotto-6aus49. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

Da hat jemand richtig viel Glück gehabt: Bei der Samstagsziehung von „Lotto 6 aus 49“ hat ein Spielteilnehmer aus dem Hamburger Norden exakt 677.777,70 Euro gewonnen.

Wie Lotto Hamburg mitteilte, erzielte der Tipper sechs Richtige in der zweiten Gewinnklasse.

Lotto Hamburg: Fast 700.000 Euro gehen in den Norden der Stadt

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Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten 5, 17, 33, 35, 39 und 47. Leider fehlte dem Gewinner die passende Superzahl 6, sodass der 50-Millionen-Euro-Jackpot auch dieses Mal ungeknackt blieb.

Neben dem Hamburger gab es bundesweit noch drei weitere Gewinner, die denselben Gewinnbetrag erhielten. (tfs)