Hamburger leidet an schrecklicher Hautkrankheit – Familie bittet um Hilfe

Früher war er ein geselliger, aktiver Mann. Er ging raus, traf Freunde. Heute ist sein Leben auf das Wohnzimmer reduziert – und auf qualvolle Arztbesuche. Seit mehr als zehn Jahren leidet ein Familienvater aus Wandsbek unter einer seltenen Hautkrankheit, die ihn entstellt und ihm ein normales Leben nahezu unmöglich macht. Seine Familie hat nun einen Spendenaufruf gestartet – und bittet dringend um Hilfe.

Nach jedem kurzen Weg an der frischen Luft schwillt sein Gesicht rot an, wird wund und schmerzt tagelang. Ein starker Hautausschlag bedeckt den ganzen Körper. Besonders im Gesicht, auf der Kopfhaut, an Händen und Unterarmen bilden sich Risse und offene Wunden. „Seelische und körperliche Belastung sind unvorstellbar – doch er gibt nicht auf, und wir als Familie auch nicht“, schreibt Tochter Reka auf der Spendenplattform „GoFundMe“.

Schlimme Hautkrankheit: jahrelanger Leidensweg ohne Heilung

Zahlreiche Krankenhausaufenthalte, unzählige Untersuchungen und Therapieversuche haben bislang keine Besserung gebracht – viele Behandlungen führten sogar zu schweren Nebenwirkungen und Verschlimmerungen. Zusätzlich leidet der Vater an einer seltenen Sonnenallergie und Diabetes. Zuletzt wurde eine chronische Wunde auf seiner Stirn als bösartiger Tumor erkannt. „Viele Beschwerden bleiben bis heute ohne Diagnose, ohne Heilung“, so die Familie.

Weil schulmedizinische Therapien immer wieder scheiterten, hoffen die Angehörigen nun auf sanfte, natürliche Behandlungen und individuelle Verfahren. Doch die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. „Mit eurer Unterstützung möchten wir Behandlungen, Testverfahren und Begleittherapien finanzieren, die Linderung bringen könnten“, erklärt die Tochter.

Das Spendenziel liegt bei 15.000 Euro, mehr als 10.000 Euro sind schon in kurzer Zeit zusammengekommen.

Familie will Vater wieder „Würde und Lebensfreude schenken“

Die Familie beschreibt, wie sehr die Krankheit das Leben des Vaters und aller Angehörigen verändert hat. „Er hat unglaublich viel ertragen. Aber er gibt nicht auf. Jeder Beitrag – so klein er auch sein mag – bringt uns einen Schritt näher daran, ihm wieder Hoffnung, Würde und Lebensfreude zu schenken.“ (rei)