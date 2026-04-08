Hamburger Kultkneipe wird verkauft: Gastronom nimmt herzzerreißend Abschied

Bands, Comedians und Poetry-Slammer standen hier auf der Bühne: Die Kulturkneipe „Belami“ in Bergedorf war eine feste Institution in Hamburgs Osten – ein Mix aus Bar, Bistro und Live-Club mit Kultstatus. Doch schon länger blieben die Türen zu. Nun nimmt Gastronom Mike Weil mit emotionalen Worten endgültig Abschied. Das Grundstück mit Kneipe steht zum Verkauf.

Tagesumsätze von 50 bis 100 Euro – nach der Corona-Pandemie stand es schlecht um die Kulturkneipe „Belami“ in der Holtenklinker Straße 26 (Bergedorf). Dabei war sie mal ein beliebter Treffpunkt mit Live-Musik und Biergarten-Lesungen.

Inhaber Mike Weil beendete schließlich den regulären Betrieb – und öffnete das „Belami“ nur noch als reine Event-Location für Veranstaltungen und Privatfeiern. Schon Ende 2024 zeichnete sich das Aus ab. Nun nimmt er emotional Abschied und erklärt die Gründe.

Kulturkneipe „Belami“: Grundstück steht zum Verkauf

„Lange habe ich nichts von mir hören lassen … doch heute melde ich mich mit meinem Abschied“, schreibt er bei Instagram. Es sei ihm alles andere als leichtgefallen, das „Belami“ zu schließen. „Mir blutet das Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit und Liebe ich in all den Jahren investiert habe.“

Die wirtschaftliche Lage sei einer der Gründe. „Gastronomie zu betreiben, ist extrem teuer geworden. Ich habe nach der Pandemie alles versucht, das Geschäft wieder aufzubauen – aber steigende Kosten und der massive Rückgang der Gästezahlen haben mich die Notbremse ziehen lassen.“

Zum anderen gehe es ihm gesundheitlich nicht gut: „Ich lebe schon eine ganze Weile mit meiner Parkinson-Erkrankung. Meine Leistungsfähigkeit hat spürbar nachgelassen und ich bin unendlich froh, dass meine Frau mir in dieser schweren Zeit immer zur Seite steht“, so Weil. Das „Belami“ werde jetzt verkauft. „Gastronomie wird es dort wohl nicht mehr geben – es sei denn, es findet sich doch noch ein reicher Investor.“

Auf einem Immobilienportal wird das Grundstück mit dem „Belami“ als „Investment-Chance“ zum Kauf angeboten: „Kompaktes Baugrundstück in Bestlage von Bergedorf-Süd“. Auf 454 Quadratmetern biete das Eckgrundstück „die perfekte Fläche für ein hochwertiges, überschaubares Neubauprojekt“, heißt es dort. Der Abriss des Altbestands gehe zulasten des Käufers.

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Die ehemaligen Gäste des „Belami“ melden sich auf Instagram zu Wort: „Schade, ich habe zu gern den Äppelwoi aus der Heimat genossen“, schreibt jemand. Oder auch: „Sehr schade, aber die Gesundheit geht vor.“ (sir)