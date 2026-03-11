Hamburger Klinik unter den fünf besten in Deutschland

In einem neuen Ranking der besten Krankenhäuser Deutschlands schneidet eine Klinik aus Hamburg besonders stark ab. Die Einrichtung erreicht sogar weltweit einen sehr respektablen Platz.

Im aktuellen Klinik-Ranking des Magazins Newsweek und des Marktforschungsunternehmens Statista landet das Universitätsklinikum Hamburg‑Eppendorf (UKE) auf Platz 5 der besten Krankenhäuser Deutschlands. Damit gehört die Hamburger Universitätsklinik zur nationalen Spitzengruppe hinter der Charité in Berlin, dem Universitätsklinikum Heidelberg sowie zwei großen Münchner Kliniken.

Auch im internationalen Vergleich kann sich das Hamburger Spitzenkrankenhaus sehen lassen: Weltweit landet das UKE laut Ranking auf Platz 44. Grundlage der Bewertung sind unter anderem Befragungen von mehr als 100.000 medizinischen Fachkräften sowie Qualitätsdaten von rund 2500 Kliniken aus 32 Ländern.

Weitere Hamburger Krankenhäuser im Ranking vorn dabei

Auch andere Krankenhäuser aus Hamburg schneiden im deutschlandweiten Vergleich ordentlich ab. Die Asklepios Klinik Barmbek landet im Ranking auf Platz 29. Dahinter folgt die Asklepios Klinik Altona auf Rang 37.

Ein weiteres Hamburger Haus schafft es ebenfalls in die Top-50: Die Asklepios Klinik St. Georg belegt Platz 49 der Deutschlandliste. Damit sind gleich mehrere Kliniken aus der Hansestadt unter den bestplatzierten Krankenhäusern des Landes vertreten. (rei)