Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt radikal – und schneller, als viele wahrhaben wollen. Unternehmer Nikolaus Förster (57) ersetzt bereits erste Arbeitnehmer durch KI, schult 2200 deutsche Unternehmen und sagt klar: Wer jetzt nicht umdenkt, wird vom Markt verdrängt. Ein Gespräch über weggefallene Stellen, überforderte Chefs und die Frage, wie sicher unsere Jobs wirklich noch sind.

MOPO: Herr Förster, Sie sind Experte für Unternehmen und selbst Unternehmer. Ganz ehrlich, wie viele Angestellte haben Sie aufgrund von KI schon entlassen?