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Nikolaus Förster im Porträt.

Nikolaus Förster übernahm 2013 „impulse“ im Zuge eines Management-Buy-outs von Gruner + Jahr, gründete den Verlag Impulse Medien und baute die Marke zu einem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Foto: Alexander Hagmann

paidHamburger KI-Experte: „Die Sorge um den eigenen Job ist absolut berechtigt“

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Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt radikal – und schneller, als viele wahrhaben wollen. Unternehmer Nikolaus Förster (57) ersetzt bereits erste Arbeitnehmer durch KI, schult 2200 deutsche Unternehmen und sagt klar: Wer jetzt nicht umdenkt, wird vom Markt verdrängt. Ein Gespräch über weggefallene Stellen, überforderte Chefs und die Frage, wie sicher unsere Jobs wirklich noch sind.

MOPO: Herr Förster, Sie sind Experte für Unternehmen und selbst Unternehmer. Ganz ehrlich, wie viele Angestellte haben Sie aufgrund von KI schon entlassen?

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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