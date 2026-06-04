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Hamburger Kassel

Am 8. Juni 1986 kesselte die Polizei Anti-AKW-Demonstranten auf dem Heiligengeistfeld am U-Bahnhof Feldstraße ein. Foto: dpa | Ingo Röhrbein

  • St. Pauli

paid„Hamburger Kessel“: 200 Mark Entschädigung für 14 Stunden in Polizeigewalt

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Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) nannte den 8. Juni 1986 den „schwärzesten Tag meiner Amtszeit“. Sein Nachfolger Henning Voscherau (SPD) sprach sogar von „staatlicher Geiselnahme“ und der „Spiegel“ bezeichnete die Einkesselung von fast 900 Atomkraftgegnern als „beispiellos in der westdeutschen Demonstrationsgeschichte“. Die Rede ist vom „Hamburger Kessel“. Am Montag jährt sich dieses Staatsversagen zum 40. Mal. Anlass, zurückzublicken und sich auch kritisch mit der Haltung der MOPO von damals zu beschäftigen. Polizeireporter Thomas Hirschbiegel berichtet von seiner Fehleinschätzung.


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