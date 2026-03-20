Seit fast 40 Jahren füttern Kinder aus der ganzen Stadt hier ihre erste Ziege mit Karotten. Sie lernen, wie Ponys gestriegelt werden und wo Schweine sich am liebsten schubbern, wenn’s juckt. Nun droht dem Kinderbauernhof das Aus, wenn ihm nicht ganz schnell geholfen wird. Dabei war eine Lösung längst eingetütet, doch plötzlich hat sich alles zerschlagen. Der neue Betreiber ist abgesprungen, es gibt Vorwürfe gegenüber dem Bezirk und Gründer Gerd Horn (72) ist in großer Sorge um sein Lebenswerk.





