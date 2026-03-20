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Gerd Horn mit seinen Deutschen Riesen.

Gerd Horn mit seinen großen Kaninchen der Rasse Deutsche Riesen. Foto: Florian Quandt

  • Wilhelmsburg

paidHamburger Institution braucht ein kleines Wunder – Kinderbauernhof droht Aus

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Seit fast 40 Jahren füttern Kinder aus der ganzen Stadt hier ihre erste Ziege mit Karotten. Sie lernen, wie Ponys gestriegelt werden und wo Schweine sich am liebsten schubbern, wenn’s juckt. Nun droht dem Kinderbauernhof das Aus, wenn ihm nicht ganz schnell geholfen wird. Dabei war eine Lösung längst eingetütet, doch plötzlich hat sich alles zerschlagen. Der neue Betreiber ist abgesprungen, es gibt Vorwürfe gegenüber dem Bezirk und Gründer Gerd Horn (72) ist in großer Sorge um sein Lebenswerk.


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