Hochbahn-Chef von Verkehrssenator mit sofortiger Wirkung freigestellt!

Der Chef der Hamburger Hochbahn, Robert Henrich, wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies hat er aktuell dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Verkehrssenator Anjes Tjarks, mitgeteilt. Bis der Vertrag ausläuft, wird Henrich mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt.

„Die Entscheidung, meine Tätigkeit an der Spitze der Hochbahn zu beenden, ist mir nicht leichtgefallen“, sagt Henrich in einer Mitteilung. Er sei dankbar für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit vielen Partnern in der ÖPNV-Branche sowie mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

„Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren wichtige Projekte vorangetrieben und das Unternehmen in herausfordernden Zeiten weiterentwickelt“, so Henrich weiter. Besonders am Herzen gelegen habe ihm die Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Hochbahn durch Kundenorientierung, Digitalisierung und wirtschaftliche Effizienz in Verbindung mit einer „modernen, offenen und wertschätzenden Unternehmenskultur“.

Warum Henrich so überstürzt geht, dazu schweigen sich Hochbahn und Verkehrsbehörde aus. Der Hochbahn-Chef verdiente bisher laut Medienberichten etwa 400.000 Euro pro Jahr – heißt, er bekäme jetzt noch etwa die Hälfte davon fürs Nichtstun.

Linke vermutet „große Probleme“ als Hintergrund der Personalie

Verkehrssenator Tjarks sagte über Henrich, er habe die Hochbahn in den vergangenen Jahren mit großem Einsatz geführt und wichtige Entwicklungen vorangetrieben. „Hier sind beispielhaft die U5 oder die Fortentwicklung beim autonomen Fahren zu nennen. Für seine Arbeit und sein großes Engagement danke ich ihm ausdrücklich“, so Tjarks.

Das könnte Sie auch interessieren: Erste Grundschule schafft Schulranzen ab: Das müssen Eltern wissen

Die Opposition äußert sich deutlich kritischer zu der überraschenden Personalie. Heike Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Linken, sagt, es sei „das gute Recht von Herrn Henrich“, seinen Verlag nicht zu verlängern: „Dass jedoch eine sofortige Freistellung von seinen Tätigkeiten erfolgt, ist ein Zeichen dafür, dass es große Probleme gegeben haben muss.“ Sudmann verweist auf die Verzögerungen beim Autonomen Fahren und der zusammen mit der BVG geplanten Fahrplan-App und fragt sich, „ob nun Herrn Henrich die Schuld rübergeschoben wird oder ob sie auch beim Verkehrssenator liegt“. Auf die Antwort sei sie „sehr gespannt“. (abu)