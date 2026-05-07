Hamburger Hafengeburtstag – das ist das Bühnenprogramm
Happy Birthday! Der Hamburger Hafen wird wieder ein Jahr älter und feiert am Wochenende seinen 837. Geburtstag. Dabei steigt an der Elbe wieder die größte maritime Party der Welt – mit 250 Schiffen, dem berühmten Schlepperballett und Feuerwerk. Länderpartner ist in diesem Jahr die Liverpool City Region, die mit einem Festival auf der Fläche Kajen am Baumwall für internationales Flair sorgt. Und es wird jede Menge Konzerte geben – von Punk über Rock bis Shanty. Das Programm im Überblick.
Programm Hafengeburtstag: Freitag, 8. Mai 2026
Schiffe: Erster Gast des Hafengeburtstags ist die „Mein Schiff 7“. Das Kreuzfahrtschiff macht um 5.30 Uhr am Terminal HafenCity fest. Beim Hafensport-Tretbootrennen treten Schiffbau-Studierende mit eigens konstruierten Booten gegeneinander an (Schaartorschleuse, 12-12.30 Uhr). Um 13.30 Uhr startet die große Einlaufparade mit Großseglern, Traditionsschiffen und Einsatzbooten. 17.30: Showfahrt der Motor- und Segelyachten (Landungsbrücken). Beim „Open Ship“ öffnen zahlreiche Schiffe wie die Flussschifferkirche am Anleger Kajen (9-19 Uhr) oder das U-Boot 434 (9-10 Uhr). Auf der „Peking“ im Hansahafen gibt es geführte Rundgänge (10-21 Uhr).
Landprogramm: Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst im Michel (11.30-12.30 Uhr). Maritimer Flohmarkt im Museumshafen Oevelgönne (10-18 Uhr). Die „Erlebniswelt Hafenwirtschaft“ informiert über Jobs bei HPA, HHLA, Cosco oder Fairplay. Beim Liverpool City Region Festival gibt’s Musik aus der Heimatstadt der Beatles und Spezialitäten wie Fish & Chips (11-23.30 Uhr).
Party: Auf der schwimmenden „Elbe in Concert“-Bühne an den Landungsbrücken treten auf: Santiano, Fünf Sterne Deluxe, Deine Freunde, Oli P, Das Bo, Pohlmann, Daniel Sommer, Noah Kraus und Christoph Sakwerda, Patrice Bart-Williams (20-22 Uhr). Auf der Störte-Bühne bei „Onkel Otto“ (nicht offizieller Teil des Geburtstags) gibt’s ab 15 Uhr Punkrock, beim Landungsbrücken Open Air zum Finale „Die Toten Ärzte“.
Kinder: Aktion „Bau dein eigenes Buddelschiff“ (10 Uhr) im Fischerdorf. Morsestation im Museumshafen Oevelgönne (10-18 Uhr). Familienfest auf den Michelwiesen (11-19 Uhr)
Konzerte: Überblick für Freitag
Elb-Bühne vor den St. Pauli Landungsbrücke – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken
- Christoph Sakwerda: ca. 19.30 Uhr
- Jacob Fortyhands: ca. 19.40 Uhr
- Noah Kraus: ca. 19.50 Uhr
- Welcome: ca. 20 Uhr
- Shanty-Chor De Tampentrekker: ca. 20.05 Uhr
- Daniel Sommer: ca. 20.10 Uhr
- Pohlmann: ca. 20.15 Uhr
- Bundesjugendballett: ca. 20.30 Uhr
- Hamburg Ballett: ca. 20.40 Uhr
- Deine Freunde: ca. 20.50 Uhr
- Das Bo: ca. 21.00 Uhr
- Patrice: ca. 21.05 Uhr
- Fünf Sterne Deluxe & Das Bo: ca. 21.15 Uhr
- Oli.P: ca. 21.25 Uhr
- Santiano: ca. 21.30 Uhr
Parkplatz StrandPauli – (Nähe Fischauktionshalle) St. Pauli Hafenstraße 89
- Harbour Beatz: 10-0 Uhr
- Deejoe: 16 Uhr
- Boy Oh Boy: 18 Uhr
- Marc Wiese: 20 Uhr
- Lisa Cropp: 22 Uhr
An den Landungsbrücken Open Air / Alter Elbtunnel – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 1
- Altländer Shanty Chor: 11-13 Uhr
- Souldacity: 13.30-14.30 Uhr
- The Volcanoes: 15-16 Uhr
- The Pretty Heartbreakers: 16.30-17.30 Uhr
- Thin Lynott: 18-19 Uhr
- Powerslave: 19.30-20.30 Uhr
- Die Toten Ärzte: 21-22 Uhr
- Bon Scott: 22.30-0 Uhr
Museumshafen Ovelgönne – Museumshafen Oevelgönne, Neumühlen 1
- André Closius & Martin Friedenstab: 14–16 Uhr
- Hamburger Kuddelmuddel Band: 17.30–19.30 Uhr
Programm Samstag, 9. Mai 2026
Schiffe: An den Landungsbrücken demonstriert das THW die Personenrettung aus überfluteten Gebieten (10.15-10.45 Uhr). Taufe des neuen Hybrid-Patrouillenboots „Bürgermeister Nevermann“ (11.30 bis 12 Uhr, Landungsbrücken). Showfahrt der Motor- und Segelyachten (11-11.30 Uhr, Landungsbrücken). Parade der Traditions- und Museumsschiffe (12-12.15 Uhr, Landungsbrücken). „SOS – Joint Rescue Operation“ von Einsatzkräften der Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und DGzRS (12.30-13 Uhr, Landungsbrücken). Traditionelles Schlepperballett (15.15-16 Uhr, Landungsbrücken). Titanic-Inszenierung des Hamburger Wasserskiclubs (19.25-19.55 Uhr, Landungsbrücken). Open Ship unter anderem auf dem Einsatzschiff „Bad Düben“ der Bundespolizei (10-17 Uhr, Landungsbrücken).
Landprogramm: Flohmarkt auf der Michelwiese (10-18 Uhr). Flohmarkt an der Fischauktionshalle (10-20 Uhr). Harbour Pride Race (18.15-19 Uhr, HarbourPride-Fläche). Traditionelles Feuerwerk (22.45-23 Uhr, Landungsbrücken).
Party: Auf der schwimmenden „Elbe in Concert“-Bühne sind zu sehen: DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef, Moonkid, Edo Saiya, Sierra Kidd und weitere Acts (21-23 Uhr). Auch bei „Onkel Otto“ gibt’s wieder Punk ab 15 Uhr. Und beim Landungsbrücken Open Air unter anderem „Le Fly“ um 22.30 Uhr.
Kinder: Familienfest Michelwiesen (11-19 Uhr), „Bau dein eigenes Buddelschiff“ (10 Uhr, Fischerdorf)
Konzerte am Samstag
Elb-Bühne vor den St. Pauli Landungsbrücken – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken
- Dondon & BRØTZER: ca. 20.30 Uhr
- Edo Saiya & Dondon: ca. 20.35 Uhr
- Edo Saiya: ca. 20.40 Uhr
- Moonkid: ca. 20.45 Uhr
- Baumgart: ca. 20.50 Uhr
- Welcome: ca. 21 Uhr
- Elif: ca. 21.15 Uhr
- Guinness World Records: ca. 21.25 Uhr
- Sierra Kidd ft. Cherimoya: ca. 21.35 Uhr
- Kayef: ca. 21.40 Uhr
- Michael Schulte: ca. 21.55 Uhr
- Max Giesinger: ca. 22.10 Uhr
- Ben Zucker: ca. 22.20 Uhr
- Topic: ca. 22.30 Uhr
- Feuerwerk: ca. 22.45 Uhr
Parkplatz StrandPauli – Nähe Fischauktionshalle
- NIA: 16 Uhr
- Caro Vola: 18 Uhr
- Doritos DJ pres. by bigFM: 20 Uhr
- Dela Nesto: 22 Uhr
An den Landungsbrücken Open Air / Alter Elbtunnel – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 1, 20359 Hamburg
- De Tampentrekker: 11-13 Uhr
- INSA: 13.30-14.15 Uhr
- BISHØP: 14.45-15.30 Uhr
- KRAUS: 16-16.45 Uhr
- Das Pack: 17.15-18.30 Uhr
- Our Mirage: 19-20 Uhr
- RAUM27: 20.30-22 Uhr
- LE FLY: 22.30-0 Uhr
Museumshafen Ovelgönne – Neumühlen 1, 22763 Hamburg
- De Schutenschippers: 11–12.30 Uhr
- Rossi & Offel: 13.30–15.30 Uhr
- Swingin’ Del Reys: 16.30-18.30 Uhr
- Rock Pauli: 19.15-21 Uhr
Programm Sonntag, 10. Mai 2026
Schiffe: Hamburger Wrigg-Meisterschaft im Museumshafen Oevelgönne (9.30-11.30), THW-Übung Personenrettung aus überfluteten Gebieten (9.50-10.20 Uhr, Landungsbrücken). Live-Demonstration einer Lotsenübernahme an Bord der „Cap San Diego“ (10.30-11 Uhr). Rettungssimulation „SOS – Joint Rescue Operation“ ab 11.30 Uhr an den Landungsbrücken. Showfahrt der Motor- und Segelyachten (12.45-13.15 Uhr, Landungsbrücken). Große Auslaufparade (15 Uhr, Landungsbrücken). Tretbootrennen (16-16.30 Uhr, HafenSport)
Landprogramm: Altonaer Fischmarkt (5-9.30 Uhr, Fischmarkt). Flohmarkt an der Fischauktionshalle (13-20 Uhr). Flohmarkt auf der Michelwiese (10-18 Uhr). Flohmarkt auf dem Ponton im Museumshafen Övelgönne (10-18 Uhr). Erlebniswelt Hafenwirtschaft (10-20 Uhr). Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marine-Tender „Rhein“ (10-10.45 Uhr).
Kinder: Hafenlauf für Kids zwischen 6 und 12 Jahren (9-10.15 Uhr, HafenSport). Morsestation im Museumshafen Oevelgönne (10-18 Uhr). Speicherstadt-Entdeckungstour für Kids (10-12 Uhr, Speicherstadtmuseum). Familienfest Michelwiesen (11-19 Uhr). Flaschenpostamt im Museumshafen Oevelgönne (12-16 Uhr).
Konzerte: Der Überblick für Sonntag
Heimathafen Hamburg Bühne – St. Pauli Fischmarkt 20, 20359 Hamburg
- Ostseekrabben: 12-14.30 Uhr
- Blau-weiße-Jungs: 15-16.30 Uhr
- Great King Kate: 17-18 Uhr
- 4Hugs: 18.30-20.30
An den Landungsbrücken Open Air / Alter Elbtunnel – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 1, 20359 Hamburg
- Seemannschor Hannover: 11-13 Uhr
- Tiny Wolves: 13.15-14 Uhr
- FLY2RIO: 14.15-15 Uhr
- Behind The Eightball: 15.30-16.15 Uhr
- Stefanie Hempel & The Silver Spoons: 16.45-17.30 Uhr
- Rudolf Rock & die Schocker: 18-19 Uhr
- Boppin’ B: 19.30-21 Uhr
Museumshafen Ovelgönne – Neumühlen 1, 22763 Hamburg
- HHLA Shanty Chor „De Jungs vun de Logerhus“: 11.30-13.30 Uhr
- Kabel-Jo: 14.30-16.30 Uhr
- Lucky Devils: 17-19 Uhr
