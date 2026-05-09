Hafengeburtstag: Der große Überblick über das Programm am Wochenende

Happy Birthday! Der Hamburger Hafen wird wieder ein Jahr älter und feiert am Wochenende seinen 837. Geburtstag. Dabei steigt an der Elbe wieder die größte maritime Party der Welt – mit 250 Schiffen, dem berühmten Schlepperballett und Feuerwerk. Länderpartner beim Hafengeburtstag ist in diesem Jahr die Liverpool City Region, die mit einem Festival auf der Fläche Kajen am Baumwall für internationales Flair sorgt. Und es wird jede Menge Konzerte geben – von Punk über Rock bis Shanty. Das Programm im Überblick.

Programm Samstag, 9. Mai 2026

Schiffe: An den Landungsbrücken demonstriert das THW die Personenrettung aus überfluteten Gebieten (10.15-10.45 Uhr). Taufe des neuen Hybrid-Patrouillenboots „Bürgermeister Nevermann“ (11.30 bis 12 Uhr, Landungsbrücken). Showfahrt der Motor- und Segelyachten (11-11.30 Uhr, Landungsbrücken). Parade der Traditions- und Museumsschiffe (12-12.15 Uhr, Landungsbrücken). „SOS – Joint Rescue Operation“ von Einsatzkräften der Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und DGzRS (12.30-13 Uhr, Landungsbrücken). Traditionelles Schlepperballett (15.15-16 Uhr, Landungsbrücken). Titanic-Inszenierung des Hamburger Wasserskiclubs (19.25-19.55 Uhr, Landungsbrücken). Open Ship unter anderem auf dem Einsatzschiff „Bad Düben“ der Bundespolizei (10-17 Uhr, Landungsbrücken).

Landprogramm: Flohmarkt auf der Michelwiese (10-18 Uhr). Flohmarkt an der Fischauktionshalle (10-20 Uhr). Harbour Pride Race (18.15-19 Uhr, HarbourPride-Fläche). Traditionelles Feuerwerk (22.45-23 Uhr, Landungsbrücken).

Party: Auf der schwimmenden „Elbe in Concert“-Bühne sind zu sehen: DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef, Moonkid, Edo Saiya, Sierra Kidd und weitere Acts (21-23 Uhr). Auch bei „Onkel Otto“ gibt’s wieder Punk ab 15 Uhr. Und beim Landungsbrücken Open Air unter anderem „Le Fly“ um 22.30 Uhr.

Kinder: Familienfest Michelwiesen (11-19 Uhr), „Bau dein eigenes Buddelschiff“ (10 Uhr, Fischerdorf)

Konzerte beim Hafengeburtstag am Samstag

Elb-Bühne vor den St. Pauli Landungsbrücken – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

Dondon & BRØTZER: ca. 20.30 Uhr

Edo Saiya & Dondon: ca. 20.35 Uhr

Edo Saiya: ca. 20.40 Uhr

Moonkid: ca. 20.45 Uhr

Baumgart: ca. 20.50 Uhr

Welcome: ca. 21 Uhr

Elif: ca. 21.15 Uhr

Guinness World Records: ca. 21.25 Uhr

Sierra Kidd ft. Cherimoya: ca. 21.35 Uhr

Kayef: ca. 21.40 Uhr

Michael Schulte: ca. 21.55 Uhr

Max Giesinger: ca. 22.10 Uhr

Ben Zucker: ca. 22.20 Uhr

Topic: ca. 22.30 Uhr

Feuerwerk: ca. 22.45 Uhr

Parkplatz StrandPauli – Nähe Fischauktionshalle

NIA: 16 Uhr

Caro Vola: 18 Uhr

Doritos DJ pres. by bigFM: 20 Uhr

Dela Nesto: 22 Uhr

An den Landungsbrücken Open Air / Alter Elbtunnel – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 1, 20359 Hamburg

De Tampentrekker: 11-13 Uhr

INSA: 13.30-14.15 Uhr

BISHØP: 14.45-15.30 Uhr

KRAUS: 16-16.45 Uhr

Das Pack: 17.15-18.30 Uhr

Our Mirage: 19-20 Uhr

RAUM27: 20.30-22 Uhr

LE FLY: 22.30-0 Uhr

Museumshafen Ovelgönne – Neumühlen 1, 22763 Hamburg

De Schutenschippers: 11–12.30 Uhr

Rossi & Offel: 13.30–15.30 Uhr

Swingin’ Del Reys: 16.30-18.30 Uhr

Rock Pauli: 19.15-21 Uhr

Programm Sonntag, 10. Mai 2026

Schiffe: Hamburger Wrigg-Meisterschaft im Museumshafen Oevelgönne (9.30-11.30), THW-Übung Personenrettung aus überfluteten Gebieten (9.50-10.20 Uhr, Landungsbrücken). Live-Demonstration einer Lotsenübernahme an Bord der „Cap San Diego“ (10.30-11 Uhr). Rettungssimulation „SOS – Joint Rescue Operation“ ab 11.30 Uhr an den Landungsbrücken. Showfahrt der Motor- und Segelyachten (12.45-13.15 Uhr, Landungsbrücken). Große Auslaufparade (15 Uhr, Landungsbrücken). Tretbootrennen (16-16.30 Uhr, HafenSport)

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Landprogramm beim Hafengeburtstag: Altonaer Fischmarkt (5-9.30 Uhr, Fischmarkt). Flohmarkt an der Fischauktionshalle (13-20 Uhr). Flohmarkt auf der Michelwiese (10-18 Uhr). Flohmarkt auf dem Ponton im Museumshafen Övelgönne (10-18 Uhr). Erlebniswelt Hafenwirtschaft (10-20 Uhr). Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marine-Tender „Rhein“ (10-10.45 Uhr).

Kinder: Hafenlauf für Kids zwischen 6 und 12 Jahren (9-10.15 Uhr, HafenSport). Morsestation im Museumshafen Oevelgönne (10-18 Uhr). Speicherstadt-Entdeckungstour für Kids (10-12 Uhr, Speicherstadtmuseum). Familienfest Michelwiesen (11-19 Uhr). Flaschenpostamt im Museumshafen Oevelgönne (12-16 Uhr).

Konzerte beim Hafengeburtstag: Der Überblick für Sonntag

Heimathafen Hamburg Bühne – St. Pauli Fischmarkt 20, 20359 Hamburg

Ostseekrabben: 12-14.30 Uhr

Blau-weiße-Jungs: 15-16.30 Uhr

Great King Kate: 17-18 Uhr

4Hugs: 18.30-20.30

An den Landungsbrücken Open Air / Alter Elbtunnel – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 1, 20359 Hamburg

Seemannschor Hannover: 11-13 Uhr

Tiny Wolves: 13.15-14 Uhr

FLY2RIO: 14.15-15 Uhr

Behind The Eightball: 15.30-16.15 Uhr

Stefanie Hempel & The Silver Spoons: 16.45-17.30 Uhr

Rudolf Rock & die Schocker: 18-19 Uhr

Boppin’ B: 19.30-21 Uhr

Museumshafen Ovelgönne – Neumühlen 1, 22763 Hamburg