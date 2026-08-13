Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann (Grüne) setzt sich für ein Modellprojekt zur kontrollierten Weitergabe von Crack in Suchthilfezentren ein.

Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann (Grüne) setzt sich für einen kontrollierten Crack-Konsum ein. (Archivbild) picture alliance / dts-Agentur | -

Ein schneller Kick, dann beginnt die Suche nach der Droge von Neuem: Crack wirkt nur kurz, macht aber sehr stark abhängig. Die Hamburger Drogenexpertin und Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann (Grüne) setzt sich jetzt dafür ein, dass die Weitergabe von kleinen Mengen Crack unter kontrollierten Bedingungen erprobt wird. So sollen sich die Süchtigen länger in den Drogenhilfeeinrichtungen aufhalten und weniger auf der Straße.

„Hamburg sollte im Bundesrat einen einheitlichen Rechtsrahmen einfordern, damit Modellprojekte zur Crack-Weitergabe ermöglicht werden!“, sagt Heitmann. Der zunehmende Crackkonsum und die damit verbundenen Probleme würden zeigen, dass die Drogen- und Suchthilfekonzepte permanent an die Konsummuster angepasst werden müssten.

Hamburger Grüne wollen Mikrohandel mit Crack erlauben

Anzeige

Heitmann war vor ihrer politischen Arbeit langjährige Geschäftsführerin der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. Die Abgeordnete lobt ausdrücklich den Vorstoß der Bürgermeister aus Köln und Düsseldorf, die sich kürzlich für ein ähnliches Modell eingesetzt hatten.

Die Idee: Schwerstabhängige dürfen in deutlich abgegrenzten Bereichen von Suchthilfeeinrichtungen kleine Mengen Crack untereinander weitergeben. Das Land Nordrhein-Westfalen erteilte dem Vorstoß jedoch aus rechtlichen Gründen eine Absage.

Anzeige

„Ich würde mir wünschen, dass Hamburg die Idee trotzdem weiterverfolgt und vorangeht, um solch ein Vorhaben auszutesten. Es wäre ein starkes Signal, wenn sich der Senat – bestenfalls mit NRW gemeinsam – dafür einsetzt, dass hierfür bundeseinheitlich ein geeigneter Rechtsrahmen geschaffen wird“, so Heitmann.

Schwer Abhängige besser erreichen

Anzeige

Crack erzeugt einen hohen Suchtdruck. Schwerstabhängige Menschen würden laut Heitmann deshalb schon direkt nach dem Konsum den Drogenkonsumraum verlassen, um die nächste Dosis zu beschaffen. „Genau dadurch verlieren wir ein entscheidendes Zeitfenster, in dem Sozialarbeiter:innen Kontakt aufbauen, medizinische Hilfe leisten und Menschen in weiterführende Angebote vermitteln können“, sagt Heitmann.

Es gehe „ausdrücklich nicht darum, professionellen Drogenhandel zu tolerieren“, sondern schwer suchtkranke Menschen besser zu erreichen. (abu)