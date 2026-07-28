Dank einer Soziallotterie spenden die Hamburger Goldkehlchen 35.000 Euro an die Hamburger ME/CFS Research Foundation – auch aus einem ganz persönlichen Grund.

Mitglieder der Hamburger Goldkehlchen vor dem Hauptgewinn der Soziallotterie: einem Friesenhaus auf der Insel Amrum. Traumhausverlosung

Bereits vor zwei Jahren trällerten Hamburgs Goldkehlchen für den guten Zweck: Mit einem besonderen Benefizkonzert sammelte der Hamburger Kult-Chor Spenden für die ME/CFS Research Foundation. Nun folgt eine weitere große Spende der Goldkehlchen für diesen Zweck – möglich gemacht durch eine Soziallotterie.

Die Hamburger Goldkehlchen unterstützen die Forschung zu ME/CFS und Long Covid mit einer Spende. Bereitgestellt werden die 35.000 Euro von der Traumhausverlosung. Damit soll die ME/CFS Research Foundation in Hamburg gefördert werden.

Hamburger Goldkehlchen engagieren sich für ME/CFS Forschung

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Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Männerchor für diesen Zweck engagiert. Bereits im Juli 2024 sammelten sie bei ihrem ausverkauften Sommerkonzert im Stadtpark Spenden für die ME/CFS Forschung. Damals kamen stolze 50.000 Euro zusammen. Hinter dem Engagement steckt auch ein persönliches Schicksal: Die Nichte von Goldkehlchen Sebastian „Seppo“ Orthmann ist selbst an dem chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankt.

„Die Goldkehlchen stehen seit jeher für Gemeinschaft, Zusammenhalt und soziales Engagement“, sagt Markus Tiedemann, Geschäftsführer der Hamburger Goldkehlchen. Zusammen mit der Traumhausverlosung könnten sie dazu beitragen, „die wichtige Forschung zu ME/CFS und Long Covid voranzubringen und Betroffenen Hoffnung zu geben.“

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Traumhausverlosung auf Amrum im Wert von 1,9 Millionen Euro

Derzeit verlost die Soziallotterie ein reetgedecktes Friesenhaus auf Amrum im Wert von 1,9 Millionen Euro. Das bereits fertig eingerichtete Haus hat eine Fläche von 143 Quadratmetern, mit fünf Zimmern und zwei Badezimmern. Die Verlosung läuft noch bis zum 30. August. 50.000 Euro Preisgeld gibt es noch extra zum Gewinn des Traumhauses dazu.

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Das Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die als Folge einer Corona-Infektion auftreten kann. Umgangssprachlich ist oft von „Long Covid“ die Rede. Aktuellen Schätzungen nach sind in Deutschland etwa 650.000 Menschen an ME/CFS erkrankt.