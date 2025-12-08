Hamburger gewinnt fast 5,5 Millionen Euro – mit Spiel 77

Spiel 77 statt sechs Richtige: Ein Lottospieler aus Hamburger hat richtig viel Geld gewonnen. Dabei haben ihm allerdings nicht die Lottozahlen Glück gebracht – sondern ein Kreuz an anderer Stelle.

Ein Lottospieler aus Hamburg hat bei der Zusatzlotterie Spiel 77 fast 5,5 Millionen Euro gewonnen. Der Mann aus Wandsbek habe seinen Lottoschein für den Nikolaustag am Samstag vier Tage zuvor auf der Internetseite von Lotto Hamburg abgegeben, sagte eine Sprecherin von Lotto Hamburg. Dabei habe er auch einen Tipp für die Lotterie 6 aus 49 abgegeben. Das große Geld habe ihm aber nun das Extrakreuz beim Spiel 77 gebracht.

Er sei bundesweit der Einzige gewesen, der mit der Gewinnzahl 4803002 die erste Gewinnklasse der Zusatzlotterie geknackt habe. Das ist normalerweise die Losnummer, die unten links auf dem Lottoschein steht. Im Internet könne man sich die Nummer jedoch frei auswählen, sagte die Sprecherin weiter. (dpa)