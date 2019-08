Hamburger Gefängnis: Santa Fu bekommt eine Riesenbaustelle

Fuhlsbüttel -

Riesenbaustelle in Santa Fu: Für 7,8 Millionen Euro wird der letzte noch unsanierte Zellenflügel aus der Kaiserzeit modernisiert. Parallel wird die alte Druckerei zum Sitz der Verwaltung umgebaut, für weitere 5,6 Millionen Euro – alles unter den strengen Augen der Denkmalschützer. Justizsenator Till Steffen (Grüne) lud zur Baustellenbegehung.

Die Kirche von Santa Fu. Links der bereits sanierte Flügel A (Spitzdach, große Fenster), rechts der Flügel D, noch im ursprünglichen Zustand. Patrick Sun Foto:

Ein langer Flur mit Türen aus Eichenbohlen, die Rahmen rot verziert, mit dicken Eisenriegeln und Klappen. Oben die „Kostklappe" zum Teller anreichen, unten die „Fesselklappe" für die ganz gefährlichen Straftäter, die nur mit zusammen gebundenen Füßen aus ihrer Zelle dürfen.



Patrick Sun/ Patrick Sun Foto:

Hamburg: Deutschlands berühmtester Knast wird saniert

Wir befinden uns im „Flügel D“, einem der Strahlen des sternförmigen „Haus 2". Es ist der letzte Flügel von „Santa Fu“, Deutschlands berühmtestem Knast, dessen Sanierung noch bevorsteht.

Santa Fu von oben: Links das sternförmige „Haus 2" mit 321 Haftplätzen. Rechts das nicht mehr genutzte „Haus 1" (kreuzförmiger Grundriss), das zu einem Hotel umgebaut werden könnte. Justizbehörde Foto:

Till Steffen ist zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten: „Es ist eine Sanierung in laufendem Betrieb." Für die Knackis bedeutet das: Ihr Freigelände wird in Kürze für die Baustellenfahrzeuge benötigt. Als Ersatz wurde ein käfigartiges Gebilde mit einer kleinen Steinbank im Hof errichtet.



Am Ende der Sanierungsarbeiten, voraussichtlich Ende 2020, werden 98 Zellen im Flügel D zur Verfügung stehen, davon vier behindertengerecht. Insgesamt hat Santa Fu 321 Haftplätze, von denen derzeit 256 belegt sind.

„Santa Fu“: Denkmalschutz verhindert Änderung des Grundrisses

Provisorischer Pausenhof für Insassen. Die eigentliche Fläche wird für die Baustellenfahrzeuge benötigt. Rechts der noch unsanierte Flügel D, mit kleinen Zellenfenstern. Patrick Sun Foto:

Hinter den historischen Eichentüren, die nun sorgsam aufgearbeitet werden, befinden sich die „Standardhafträume“: 8,6 Quadratmeter, wie schon Anfang des Jahrhunderts. Der Denkmalschutz verbietet eine Veränderung des Grundrisses, dennoch haben sich die Haftbedingungen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert: Noch bis in die 90er Jahren waren in den kleinen Zellen jeweils zwei Gefangene untergebracht, heute sind es „Einzelzimmer".

Ein (schon lange unbelegter) Haftraum im Flügel D. Patrick Sun Foto:

Und: Während man zu Kaisers Zeiten die Fenster so hoch anbrachte, dass die Gefangenen nur mit dem Kopf im Nacken ein bisschen Himmel sehen konnten, sieht man an den bereits sanierten Flügeln: Der Denkmalschutz erlaubte die Vergrößerung der Fensteröffnungen. Dafür kommen nun Gitter aus hochmodernem, sägesicherem Stahl davor.

Hamburg: Gelände von Santa Fu wird verkleinert

Der Dachboden der alten Druckerei wird zu Büros für die Verwaltung von Santa Fu. Patrick Sun Foto:

Es gibt auch ein „Haus 1", in dem schon seit 2010 keine Gefangenen mehr untergebracht sind, sondern nur noch die Büros der Verwaltung. Allerdings nicht mehr lange: Parallel zum Flügel D wird die alte Druckerei umgebaut. Hier, wo einst die Aktendeckel für die kaiserliche Verwaltung gedruckt wurden, sollen Ende kommenden Jahres die Verwaltungsmitarbeiter einziehen. „Ein Schmuckstück", nennt der Senator das zukünftige Verwaltungsgebäude: „Hier wird Denkmalschutz gelebt."



Wandbeschriftung in der historischen Druckerei. Patrick Sun Foto:

Heißt aber: Haus 1 wird nicht mehr gebraucht, das Gelände von Santa Fu wird von 12 auf sieben Hektar verkleinert.

Was mit dem denkmalgeschützten Haus 1 und den umgebenden fünf Hektar passieren soll? Steffen hat die städtische Immobiliengesellschaft beauftragt, sich über die zukünftige Nutzung Gedanken zu machen. Eine Idee: ein Hotel. Fest steht: Die kleinen Zellen zu Wohnraum umzumodeln ist schwierig, die Saga hat schon abgewunken.