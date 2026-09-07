Jens Stacklies verrät im MOPO-Fragebogen, was ihn glücklich macht – und wofür er sich einsetzen würde, wenn er einen Tag alles in Hamburg bestimmen könnte.

Gastronom Jens Stacklies ist Hamburgs Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Der 65-Jährige liebt den Hafen, Nordseescholle und Zeit mit der Familie. Doch bei einem Thema vergeht ihm das Lachen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Um Kinder – dass Kinder in der Schule kostenlos Essen erhalten und betreut werden.

Hier geht Jens Stacklies das Herz auf

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2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Am Hafen. Speziell die Fischauktionshalle mit Schiffen, die man fast anfassen kann.

Die Fischauktionshalle (Archivbild). Imago

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Heidi Kabel war eine Lieblingshamburgerin, großen Respekt habe ich vor Dr. Henning Voscherau.

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4. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran? Dass Hamburger mürrische Fischköppe sind, was natürlich nicht stimmt.

5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt? Bei überschätzt fällt mir nichts ein. Hamburger Rundstück warm ist total unterschätzt und die Finkenwerder Nordseescholle mit Krabben, Speck und Gurkensalat ist unverzichtbar.

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6. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Die Elbmeile am Hafen

Das macht Jens Stacklies glücklich

7. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? 1. Ein Tag mit meiner Familie und dem Hund in der Natur, 2. Gemeinsames Kochen mit der Familie und 3. Gemeinsam an einem großen Tisch zusammensitzen, essen und trinken.

8. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Über die Politik, wobei einem das Lachen inzwischen vergeht

9. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst? Vielleicht schenke ich zu schnell Vertrauen und glaube noch an das Hamburger Wort.

10. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? In einer Kneipe namens „Kuno“, aber die gibt es heute nicht mehr.