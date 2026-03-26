Hamburger Gastro-Duo will Tim Mälzer schlagen: „Lief nicht ohne Blamage ab“

Zwei Autodidakten ohne Kochausbildung gegen einen der bekanntesten Köche Deutschlands: So beschreiben die Inhaber der „Salt & Silver“-Lokale selbst ihr neuestes Projekt. Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher traten für die TV-Show „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer an. Wie sie sich dabei geschlagen haben, ist am 12. April auf Vox zu sehen. Die MOPO hat vorab mit Riffelmacher gesprochen – über ihr Verhältnis zu Mälzer, Kochen über nassem Holz und großen Bammel.

Sie sind echte Abenteurer: Die Hamburger Gastronomen Johannes Riffelmacher (39) und Thomas Kosikowski (37) sind früher regelmäßig gemeinsam um die Welt gereist, um Rezepte und Inspirationen für ihre Restaurants zu sammeln. Ihnen gehören das „Salt & Silver“ und das „Bistro Crudo“ auf St. Pauli und das „Salt & Silver am Meer“ in Sankt Peter-Ording. Doch die Reisen für die TV-Show „Kitchen Impossible“ hätten ihnen noch mal einiges abverlangt.

„Salt & Silver“: Gastro-Duo aus Hamburg tritt bei „Kitchen Impossible“ an

Tim Mälzer schickte das Duo nach Portugal und auf die französische Insel La Réunion – es ist der Auftakt der neuen Staffel. Dort mussten die beiden ihnen vorher unbekannte Gerichte probieren und möglichst perfekt nachkochen – ohne Rezept. „Wir haben ja beide keine Koch-Ausbildung sondern haben uns alles selbst beigebracht. Da hatten wir schon ziemlich Bammel. Außerdem habe ich im Vorfeld die Schnauze ganz schön voll genommen“, sagt Johannes Riffelmacher zur MOPO.

Das Duo, hier Johannes Riffelmacher im Bild, wird gleich erfahren, welches Gericht es nachkochen muss. Salt & Silver Das Duo, hier Johannes Riffelmacher im Bild, wird gleich erfahren, welches Gericht es nachkochen muss.

Viel darf der Gastronom noch nicht verraten, doch es ist die Rede von Kochen über nassem Holz. „Unsere Bedingungen waren schwierig. Tim Mälzer hat uns da wirklich nichts geschenkt. Aber zum Glück ist das MacGyver-mäßige Kochen durch das viele Reisen unsere Stärke. Wir fühlen uns in einer improvisierten Küche wohler als in einem Sternelokal“, so Riffelmacher. Trotzdem sei der Dreh nicht ganz ohne Blamage abgelaufen. „Da kriegt ja jeder sein Fett weg.“

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Tim Mälzer, der seine „Bullerei“ im Schanzenviertel betreibt, kennen die Hamburger Gastronomen schon lange. „2017 hat Tim uns unsere erste Auszeichnung, den Gastro-Gründerpreis, überreicht. Damals hielt er uns wahrscheinlich noch für Blender“, sagt Riffelmacher und lacht. Mittlerweile sei eine Freundschaft entstanden. Nach Portugal habe Mälzer die beiden auch für die Sendung begleitet. „Zuerst fühlte es sich wirklich an wie ein Roadtrip mit Buddys“, sagt Riffelmacher. „Aber als dann die Kochbox kam, wurde es schnell zur Survival-Show.“