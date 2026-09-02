Seit knapp einem halben Jahr fliegt AirBaltic zweimal pro Woche von Hamburg in die estnische Hauptstadt Tallinn. Ab Oktober ist damit Schluss.

Die lettische Airline kämpft mit finanziellen Problemen. Mitte August teilte das Unternehmen mit, eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 225 Millionen Euro zu benötigen. Deshalb muss AirBaltic auch seinen Businessplan ändern: Statt die Flotte wie geplant auf 100 Flugzeuge auszubauen, soll sie von derzeit 54 auf 36 Maschinen verkleinert werden. Das „Abendblatt“ hatte zuerst berichtet.

Auch Fluglinie Marabu scheiterte

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AirBaltic ist allerdings nicht die erste Airline, die an einer längeren Direktverbindung zwischen Hamburg und Tallinn scheitert. Bereits im Sommer 2023 wollte die estnische Fluggesellschaft Marabu Hamburg-Fuhlsbüttel direkt mit der estnischen Hauptstadt verbinden. Nach Problemen im Testflugbetrieb kam die Verbindung jedoch gar nicht erst zustande.

2025 nahm AirBaltic die Strecke schließlich auf. Doch auch hier gab es Probleme: Viele Triebwerke der Airbus-A220-Flotte waren beschädigt, sodass die Verbindung ebenfalls vor ihrem Start wieder gestrichen wurde.

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Letzter Direktflug zwischen Hamburg und Tallinn am 21. Oktober

Während andere Airlines wie die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air ihr Angebot von und nach Hamburg zuletzt deutlich ausgebaut haben, streicht AirBaltic nun eine Verbindung aus dem Flugplan. Der letzte Nonstop-Flug zwischen Hamburg und Tallinn ist laut der Website der lettischen Airline für den 21. Oktober geplant. Anschließend geht es nur noch mit Umstieg in Riga in die estnische Hauptstadt. (mp)