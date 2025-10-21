Klima-Ziel: Wird Fliegen jetzt teurer? Das sagt der Hamburger Flughafen

Trotz des vorgezogenen Klimaziels der Stadt sieht der Hamburger Flughafen keinen Grund für steigende Gebühren oder Ticketpreise. Laut einem Flughafenvertreter ist der Airport gut aufgestellt – auch beim Thema Klimaschutz.

Die Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens erwartet trotz des vorgezogenen Klimaziels der Stadt keine Kostensprünge. So müssten Flughafenentgelte nach dem Entscheid vermutlich nicht angepasst werden, sagte der Leiter für die politische Kommunikation des Flughafens, Johannes Scharnberg, auf einer Wasserstoff-Konferenz in Hamburg.

Klimaziele und Kosten: Flughafen sieht sich gut aufgestellt

Der Flughafen verringere seit Jahren Emissionen und die eigenen Reduktionsziele seien bereits ambitioniert, sagte Scharnberg. Er rechne derzeit nicht mit Preissteigerungen vonseiten des Airports, die Verbraucher belasteten.

Flughäfen nehmen unter anderem über Flughafenentgelte, die genehmigt werden müssen, Geld ein. Fluggesellschaften argumentieren, dass höhere Entgelte zu höheren Ticketpreisen führen.

Der Flughafen hat das Ziel, im eigenen Betrieb die CO 2 -Emissionen bis 2035 auf null zu reduzieren. Das heißt nicht, dass der Airport dann emissionsfrei ist. Es gibt auch indirekte Emissionen – etwa beim Starten und Landen von Flugzeugen. Scharnberg sieht den Flughafen dennoch gut positioniert, das neue Klimaziel der Stadt zu erreichen – womöglich vorzeitig.

Hamburg: Volksentscheid bringt neues Tempo in Klimapolitik

Hamburgs Bürger hatten im Oktober in einem Volksentscheid entschieden, CO 2 -Neutralität von 2045 auf 2040 vorzuziehen. Wirtschaftsverbände kritisierten: Die Entscheidung schwäche den Standort.

Während der Konferenz am Montag, die der Flughafen ausrichtete, tauschen sich Branchenvertreter über Wasserstoff in der Luftfahrt aus. Am Dienstag beginnt in Hamburg eine mehrtägige internationale Wasserstoff-Fachmesse. (dpa/mp)