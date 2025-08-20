Hamburger Flughafen startet neue Verbindung in den Süden

Der Hamburger Airport bekommt Zuwachs im Flugplan: Ab dem 14. Dezember 2025 nimmt die ungarische Airline Wizz Air die Stadt Tuzla in Bosnien-Herzegowina ins Programm. Zunächst hebt der Airbus A321neo immer donnerstags und sonntags Richtung Balkan ab – ab April 2026 kommt eine dritte wöchentliche Verbindung hinzu. Dann starten die Flüge montags, mittwochs und freitags.

Tuzla ist damit bereits das elfte Direktziel, das Wizz Air ab Hamburg anbietet. Tickets sind ab 24,99 Euro buchbar. „Die neue Direktverbindung nach Tuzla erweitert das Angebot für unsere Fluggäste und unterstreicht die Bedeutung Hamburgs als wichtigen Standort im Wizz-Air-Streckennetz“, sagt Gesa Zaremba vom Hamburg Airport.

Wizz Air wächst kräftig in Deutschland – Hamburg gehört inzwischen zu den drei größten Standorten der Airline. Besonders gefragt sind aktuell Verbindungen nach Mittel- und Südosteuropa.

Tuzla selbst gilt als lebendige Stadt im Nordosten Bosnien-Herzegowinas – und ist berühmt für seine Salzseen mitten in der City, die bei Einheimischen und Touristen als Freizeit- und Erholungsziel beliebt sind.