„Kultur, Natur, Sonne“: Hamburger Flughafen mit neuer Verbindung in den Süden

Im kommenden Frühjahr gibt es ein neues Ziel auf der Flugkarte: Ab dem 31. März 2026 geht es direkt von Hamburg nach Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Die ungarische Airline Wizz Air fliegt die Strecke künftig dreimal pro Woche – jeweils dienstags, donnerstags und samstags.

Mit der neuen Verbindung erweitert Wizz Air ihr Angebot ab Hamburg auf nun 13 Direktziele. Die Airline setzt damit ihr Wachstum in Norddeutschland fort und stärkt gleichzeitig die Anbindung an Südosteuropa. Tickets sind bereits ab 45,99 Euro erhältlich – buchbar online oder per App.

Hamburg als Tor zu Mittel- und Südosteuropa

Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport, freut sich über den Zuwachs: „Mit Podgorica gewinnen unsere Fluggäste ein attraktives neues Ziel in einer aufstrebenden Urlaubsdestination – perfekt für alle, die Kultur, Natur und Sonne fernab der klassischen Mittelmeerregion erleben möchten.“

Podgorica gilt als Ausgangspunkt für Entdecker: Von hier aus sind die Adriaküste mit ihren Sandstränden, die mittelalterliche Altstadt von Kotor und der spektakuläre Durmitor-Nationalpark in nur wenigen Stunden erreichbar. Der Erstflug startet am 31. März 2026 um 9.25 Uhr ab Hamburg, die Flugdauer beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist das Lieblingsziel der Hamburger im Herbsturlaub

Damit wird Montenegro künftig noch einfacher erreichbar – und Hamburg festigt seinen Platz als Tor zu Mittel- und Südosteuropa. (mp)