Hamburger Fernbahnhof monatelang ohne Toilette

Dass an deutschen Bahnhöfen längst nicht alles gut läuft, ist allgemein bekannt. Am Hamburger Bahnhof Dammtor kann man derzeit nicht einmal seine Notdurft verrichten – Ersatztoiletten sind weder vorhanden noch geplant.

Laut eines NDR-Berichts sind die stillen Örtchen schon seit April im Rahmen von Sanierungsarbeiten gesperrt. Im Fall der Fälle kann das schon ein Problem sein – die Bahn verweist Fahrgäste an die 300 Meter entfernten Toiletten bei Planten un Blomen, doch die sind zum Beispiel für Personen mit Gehbehinderung schwer zu erreichen.

Dammtor-Bahnhof: Neue Toiletten erst im September

Eine Ersatztoilette ist dem Bericht zufolge nicht geplant. „Eine vorherige Prüfung hatte leider gezeigt, dass es keine freien Stellflächen für ein Provisorium gibt. Der Vorplatz gehört nicht der Deutschen Bahn“, so eine Sprecherin. So gehen viele Passagiere auf die Toilette im nahegelegenen Eiscafé, was jeweils einen Euro kostet.

Die neuen Dammtor-Toiletten werden wahrscheinlich sauberer und moderner sein – auf die Eröffnung müssen Reisende aber noch bis September warten. (prei)