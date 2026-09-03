Die Hamburger Feinkost-Kette Andronaco ruft ein Olivenöl zurück. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Der Feinkost-Händler Andronaco ruft ein eigenes Olivenöl zurück. (Symbolbild) picture alliance/dpa/dpa-tmn | Christin Klose

Der Feinkost-Händler Andronaco ruft sein Olivenöl „Andronaco Olio Extra Vergine No Filtatro“ zurück. Hintergrund ist eine Qualitätskontrolle, bei der eine sogenannte sensorische Qualitätsabweichung festgestellt wurde.

Durch diese Geruchs- oder Geschmacksfehler erfüllt das Olivenöl nicht die gesetzlichen Anforderungen an die Produktkategorie „Natives Olivenöl Extra“, wie Andronaco mitteilte. Ein Gesundheitsrisiko soll aber nicht bestehen.

Betroffen ist die Charge in der 500‑Milliliter-Flasche mit dem Haltbarkeitsdatum 30.06.2027 (L300627). Betroffene Öle können in allen Andronaco-Märkten auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. (mp)