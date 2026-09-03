Hamburg

Hamburger Feinkost-Kette nimmt eigenes Olivenöl zurück – das stimmt damit nicht

Das Olivenöl ist in einem Test von Stiftung Warentest durchgefallen. (Symbolfoto)
Der Feinkost-Händler Andronaco ruft ein eigenes Olivenöl zurück. (Symbolbild)

Die Hamburger Feinkost-Kette Andronaco ruft ein Olivenöl zurück. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Der Feinkost-Händler Andronaco ruft sein Olivenöl „Andronaco Olio Extra Vergine No Filtatro“ zurück. Hintergrund ist eine Qualitätskontrolle, bei der eine sogenannte sensorische Qualitätsabweichung festgestellt wurde.

Durch diese Geruchs- oder Geschmacksfehler erfüllt das Olivenöl nicht die gesetzlichen Anforderungen an die Produktkategorie „Natives Olivenöl Extra“, wie Andronaco mitteilte. Ein Gesundheitsrisiko soll aber nicht bestehen.

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Betroffen ist die Charge in der 500‑Milliliter-Flasche mit dem Haltbarkeitsdatum 30.06.2027 (L300627). Betroffene Öle können in allen Andronaco-Märkten auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. (mp)

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