Hamburg schafft das Familiensiegel ab – ausgerechnet in Zeiten von Fachkräftemangel und sinkenden Geburtenzahlen. Der Sozialverband SoVD hält die Entscheidung für „fatal“

Es war eine Auszeichnung, die als Mittel gegen die sinkenden Geburtenraten helfen sollte: Das Hamburger Familiensiegel ehrte Unternehmen, die sich durch eine besonders gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervortaten. Nun soll das Siegel eingestellt werden. Daran gibt es scharfe Kritik.

Seit 2007 wurde das Hamburger Familiensiegel verliehen, um für die Vorteile einer familienfreundlichen Firmenpolitik zu werben. Dahinter steckte die Hamburger Allianz für Familien, eine Initiative des Senats, der Handelskammer und der Handwerkskammer. Sie half dabei, Arbeitsprozesse in kleinen und mittleren Unternehmen so zu gestalten, dass die Anforderungen von Eltern mit den Zielen der Betriebe vereinbart wurden.

Hamburger Familiensiegel wird nicht mehr verliehen

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Wie jetzt bekannt wurde, hat die Allianz ihre Arbeit eingestellt. Folge: Auch das Familiensiegel wird nicht mehr verliehen. Zur Begründung hieß es, dass die einst gesteckten Ziele weitgehend erreicht seien und die Unternehmen die familienfreundliche Gestaltung selbst durchführen könnten.

Das Hamburger Familiensiegel wurde seit 2007 verliehen. hfr

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) als größte sozialpolitische Interessenvertretung in der Hansestadt kritisiert diese Entscheidung. „Aus meiner Sicht besteht leider weiterhin die Notwendigkeit, Familienfreundlichkeit und Eltern aktiv dabei zu unterstützen, Kindererziehung und die Anforderungen am Arbeitsplatz so zu koordinieren, dass dies nicht allein zulasten der Väter und Mütter geht“, so die Hamburger SoVD-Vorständin Sally Peters.

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Aus für das Hamburger Familiensiegel: Sozialverband Deutschland äußert Kritik

Gerade weil diese Herausforderungen nicht kleiner würden und vor dem Hintergrund großer Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt bräuchten Hamburgs Unternehmen weiterhin entsprechende Impulse und Anreize. Sowohl für Beschäftigte als auch für Menschen auf Jobsuche sei das Familiensiegel stets ein erster Anhaltspunkt gewesen, um abzulesen, welchen Stellenwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den jeweiligen Unternehmen habe. Dies sei vor allem für Frauen ausschlaggebend, die sonst oft beruflich das Nachsehen hätten.

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Aus Sicht von Sally Peters ist das Aus des Familiensiegels eine „fatale“ Entscheidung. „Ich befürchte, dass Familienfreundlichkeit in den Hamburger Unternehmen in Zukunft wieder kleingeschrieben wird. Dieses Siegel muss bleiben!“