Hamburger Familie überglücklich: „Unser Bulli ist wieder da!“

Vor drei Wochen wurde er geklaut. Jetzt ist der VW-Bulli einer Familie aus Rotherbaum wieder da – und alle freuen sich

Damit hätte niemand gerechnet: Auf den Tag genau drei Wochen nach seinem Verschwinden ist der graublaue Bulli der Familie Mittelberger aus Rotherbaum wieder da. Die unglaubliche Geschichte einer ungewöhnlichen Fahndung.

„Wir können es immer nicht richtig glauben!“, sagt Enzo Mittelberger und streichelt die etwas verschmutzte Karosserie seines geliebten Bullis. Seit drei Tagen ist der T3, Baujahr 1988, wieder dort, wo er hingehört – bei den Mittelbergers vor der Tür.

Gestohlener Bulli ist wieder da – dank einer aufmerksamen MOPO-Leserin

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Von dort war er am 17. Mai spurlos verschwunden. Enzo Mittelberger hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Doch die Beamten machten ihm wenig Hoffnung. Deshalb hatte der Familienvater zunächst einen Aufruf bei nebenan.de geschaltet: „Liebe Nachbarn, vielleicht hat jemand etwas gesehen?!“, hieß es dort.

Auch die MOPO berichtete über den großen Verlust für die Familie, die mit dem Bulli schon viele Reisen unternommen hatte und sehr an dem Wagen hing. Unglaublich: Der Artikel war es, der das Auto am Ende zurückbrachte!

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„Am Sonntagabend um halb zehn hat mein Telefon geklingelt“, berichtet Enzo Mittelberger. Wegen der Uhrzeit sei er nicht rangegangen. Doch als es kurz darauf noch einmal klingelte, kam ihm der Gedanke, es könnte etwas Dringendes sein.

MOPO-Leserin entdeckt gestohlenen Bulli in einer Wohnstraße in Schnelsen

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Am Apparat war die Polizei. „Wir haben Ihren Wagen gefunden“, teilte ein Beamter dem überraschten Besitzer mit. Eine MOPO-Leserin habe das Fahrzeug in einer ruhigen Wohnstraße in Schnelsen entdeckt, sich an den Artikel und die genaue Beschreibung der Besonderheiten erinnert und die Polizei informiert.

„Ich bin sofort hingefahren und habe ihn abgeholt“, sagt Mittelberger. „Es war fast alles noch da“, freut sich auch seine Frau Kay-Louise. „Selbst das Sandspielzeug der Kinder!“ Nur der Beutel, in dem die Förmchen waren, die beiden Kindersitze und zwei Spanngurte fehlten. Bizarr: Auch einen Aufkleber an der Seite des Autos haben die Diebe entfernt.

Familie überglücklich: „Wir möchten uns bei der Finderin bedanken“

Und: Es lag ein Reinigungsspray im Auto. Ob das was genützt hat? Enzo Mittelberger durfte bei der Abholung nur Handschuhe tragen. Denn am nächsten Tag kam die Spurensicherung der Polizei nochmal vorbei, um den Bulli zu untersuchen.

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Weil der VW in Schnelsen offenbar unter einem Baum stand, der Blätter und Honigtau verlor, ist er so stark verdreckt, dass Enzo Mittelberger am Mittwochnachmittag noch mit den Jungs in die Waschanlage fahren wollte. Und damit so etwas nicht noch einmal passiert, will das Paar sich jetzt endlich ein Lenkradschloss oder eine Kralle kaufen, um den Bulli besser zu sichern. Außerdem will Enzo Mittelberger einen Tracker einbauen, damit er den Wagen zur Not orten kann.

Nur eins findet er schade: Dass er nicht weiß, wer die aufmerksame Bürgerin war, die den Bulli wiedergefunden hat. „Ich würde mich so gerne bei ihr bedanken“, sagt er. „Vielleicht liest sie es ja in der MOPO.“







