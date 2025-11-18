„Mir lief es eiskalt den Rücken runter“: Familie stirbt im Urlaub – Nachbarn trauern
Eine Reise in das Land ihrer Vorfahren, in die Türkei, endete für eine Hamburger Familie mit dem Tod. Vater, Mutter und die beiden Kinder (6 und 3) klagten bei einem Besuch in Istanbul plötzlich über Vergiftungssymptome. Innerhalb kurzer Zeit starben die beiden Kinder und die Mutter, der Vater wenige Tage später. Die Nachbarschaft in Hamburg steht unter Schock.
