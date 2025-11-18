Eine Reise in das Land ihrer Vorfahren, in die Türkei, endete für eine Hamburger Familie mit dem Tod. Vater, Mutter und die beiden Kinder (6 und 3) klagten bei einem Besuch in Istanbul plötzlich über Vergiftungssymptome. Innerhalb kurzer Zeit starben die beiden Kinder und die Mutter, der Vater wenige Tage später. Die Nachbarschaft in Hamburg steht unter Schock.

