Hamburger Fall bei „Aktenzeichen XY“: Hinweise helfen Ermittlern

Am Mittwoch wurde ein Cold Case aus Hamburg bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ gezeigt – und schon jetzt gibt es erste vielversprechende Hinweise von den Zuschauern.

Vor knapp 15 Jahren wurde ein älteres Ehepaar (damals beide 88) in Osdorf nachts brutal attackiert. Die Angreifer zerrten die Frau und ihren Mann aus dem Bett, fesselten sie und durchwühlten das Haus. Kuriosierweise nahmen sie jedoch nichts mit. Weder Schmuck noch Papiere oder andere Wertgegenstände verschwanden in dieser Nacht.

„Aktenzeichen XY“: Tonaufnahme führt zu neuen Hinweisen

Noch seltsamer: Die Täter setzten anscheinend selbst zwei Notrufe ab. Bei diesen Anrufen von Notrufsäulen in Schnelsen und Georgswerder konnten die Stimmen der Personen aufgezeichnet werden.

Genau diese Aufnahmen wurde am Mittwoch in der Sendung abgespielt. Die Zuschauer wurden um Hinweise gebeten, da das Ehepaar selbst bereits verstorben ist und keine Angehörigen bekannt sind.

Tatsächlich gingen kurz nach der Ausstrahlung mehrere Hinweise ein, wonach einer der Täter eine Sprechtechnik einsetzte, die gegen das Stottern helfen soll. Diese Tatsache war den Ermittlern laut des ZDF vorher noch nicht bekannt. Die Suche nach den Tätern geht weiter.