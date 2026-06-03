Immer mehr Infizierte, immer mehr Leichen. In Zentralafrika breitet sich das Ebola-Virus aus. Von der Demokratischen Republik Kongo hat es die Grenze nach Uganda übersprungen. Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung wächst. Die MOPO sprach mit dem Leiter der Virologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI), Prof. Dr. Stephan Günther, über die Folgen für die Welt.





