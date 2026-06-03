mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Prof. Dr. Stephan Günther vom Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin in Hamburg

Experte für Ebola-Viren: Prof. Dr. Stephan Günther vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Foto: ©BNITM | Dino Schachten

paidHamburger Experte über Ebola: „Das Virus überschwemmt den ganzen Körper“

kommentar icon
arrow down

Immer mehr Infizierte, immer mehr Leichen. In Zentralafrika breitet sich das Ebola-Virus aus. Von der Demokratischen Republik Kongo hat es die Grenze nach Uganda übersprungen. Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung wächst. Die MOPO sprach mit dem Leiter der Virologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI), Prof. Dr. Stephan Günther, über die Folgen für die Welt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test