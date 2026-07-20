Sänger Alexander Klaws zeigt sich auf Instagram schockiert über die Halbzeitshow und die musikalischen Auftritte der Fußball-WM.

Post Malone bei seinem Auftritt bei der Halbzeitshow des WM-Finales. Nun macht sich Alexander Klaws über das Playback des Auftritts lustig. picture alliance / GES/Marvin Ibo Güngör | Marvin Ibo Güngör

Es waren musikalische Schwergewichte für die Halbzeitshow des WM-Finales am Start: Madonna, die K-Pop-Band BTS, Justin Bieber, Shakira. Doch das Musikprogramm rund um das Finale kam nicht überall gut an. DSDS-Star Alexander Klaws äußert sich nun auf Instagram entsetzt. „Wie schlecht war das denn …“, schreibt er.

Schon vor dem Anpfiff gab es ein starbesetztes Vorprogramm, in dem unter anderem Post Malone und Robbie Williams auftraten. Die Reaktionen zur Show nach der ersten Halbzeit waren anschließend überwiegend negativ. Der Hamburger Sänger und DSDS-Gewinner Alexander Klaws äußert sich nun ebenfalls fassungslos. „WARUM degradiert man ein WM Finale mit einer Mini Playbackshow?”, schreibt er.

Er ist der Meinung, Unterhaltung solle nicht zu jedem Preis stattfinden. Die Künstler:innen hätten den „Anstand“ gehabt haben sollen, live zu singen. Den Eindruck hatten die Zuschauer allerdings nur bei den wenigen Beteiligten, zum Beispiel bei Justin Bieber.

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Alexander Klaws wurde 2003 als Gewinner der ersten Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar” bekannt. Er ist Sänger, Musicaldarsteller („Tarzan“), Schauspieler und Moderator. (js)