An Hamburgs Schulen sollen die mobilen Luftfilter zügig wieder in den Klassenzimmern installiert werden. Das fordert jetzt die Elternkammer. Sie fürchtet, dass sonst wieder in größerem Umfang Unterricht ausfällt. Aber was hält die Schulbehörde davon? Und kann das am Ende nicht jede Schule selbst entscheiden?

„Wir fordern die Schulbehörde auf, umgehend wieder für saubere Luft und Gesundheitsschutz in Hamburgs Schulen zu sorgen und damit kontinuierlichen Unterricht für alle zu ermöglichen“, heißt es in einem Beschluss des Elternkammer-Vorstandes. Hintergrund ist die steigende Zahl von Atemwegserkrankungen in den Schulen.

Nur so könnten Erkrankungen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern minimiert werden und es gebe weniger Unterrichtsausfall. „Mobile Luftfilter sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Hygienekonzepts“, argumentiert das höchste Eltern-Vertretungsgremium der Stadt. Neben dem Betrieb der Luftfilter müsse auch das Stoßlüften wieder Teil des schulischen Alltags werden.

Elternkammer Hamburg: Wieder Luftfilter in Klassenzimmern

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Geräte nun im Keller verstauben, während in den Klassen die Ansteckungen steigen. Über den Sommer war genug Zeit für eventuell notwendige Wartungen der Geräte“, sagt die Kammer-Vorsitzende Simone Kohl.

Die Schulbehörde weist die Forderungen zurück. Pressesprecher Michael Reichmann: „Grundsätzlich ist die Pandemie beendet. Es besteht deswegen derzeit keine Notwendigkeit, mobile Luftfilter in den Schulen aufzustellen.“ Vorgaben zum Lüften gibt es auch nicht mehr. Natürlich könnten die Schulen aber, wenn sie es für nötig hielten, wieder öfter lüften als üblich.

Schulbehörde BSB: Mobile Luftfilter wurden eingelagert

Tatsächlich sind die knapp 22.000 mobilen Luftfilter, die von der Schulbehörde in der Corona-Zeit angeschafft wurden, schon gar nicht mehr in den Klassenräumen der einzelnen Schulen. Das zentrale Gebäudemanagement aller Hamburger Schulen hat die Einlagerung übernommen.

Deshalb sieht die Schulbehörde auch keine praktikable Lösung darin, dass jede einzelne Schule für sich entscheidet, ob sie die Filter nutzt oder nicht. „Ein individualisierter, je nach Schule, Klasse und Unterrichtsstunde gewünschter Geräteeinsatz würde ein zentral gesteuertes Gerätemanagement mit bestimmten Wartungs-

intervallen nicht mehr zulassen“, heißt es in der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken. Auch im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch sei „in ökologischer Hinsicht ein einheitliches Vorgehen angezeigt“.

Schulbehörde: Kein besonderer Schutz für Schulen nötig

Die Schulen waren bereits im April von der Bildungsbehörde darüber informiert worden, dass die Geräte nicht mehr verwendet werden und nun zur Einlagerung kommen. Damals liefen die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz aus. „Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen, wie der Einsatz mobiler Luftfiltergeräte, sind hinfällig geworden“, heißt es vom Senat. Schulen benötigten im Vergleich zu anderen Orten des öffentlichen Bereichs keiner besonderen oder strengeren Schutzmaßnahmen.

Die im Zeitraum von September 2021 bis Februar 2022 ausgelieferten 21.752 Luftreinigungsgeräte neun verschiedener Hersteller haben bis zum Juni 2023 schon Betriebskosten von rund 4,8 Millionen Euro verursacht, davon Wartungskosten für Reinigungen und Filterwechsel in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro sowie Stromkosten von rund 432.000 Euro. Wartungskosten fallen für die Geräte auch in Zukunft weiter an, selbst wenn sie nun nicht zum Einsatz kommen.