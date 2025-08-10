Hamburgs süßester Erfolg: Diese Eisdiele zählt zu den besten in ganz Deutschland

Sie haben das Eis gebrochen: Eine kleine Manufaktur im Bezirk Eimsbüttel gehört zu den zehn besten Eisdielen Deutschlands. Das hat eine Internet-Auswertung durch die Autovermietung „Sixt“ ergeben.

Eisgenuss in Hamburg: Oehlers Eispatisserie überzeugt im bundesweiten Ranking

Spaghettieis oder Bananasplit gibt es hier nicht. Stattdessen bietet „Oehlers Eispatisserie“ im Eppendorfer Weg 161 (Hoheluft-West) klassische Sorten wie Erdbeere, Pistazie oder Schokolade an.

Von Pistazie bis Schokolade – nur beste Zutaten in Hoheluft-West

Allerdings nicht basierend auf irgendwelchen Industriepulvern, sondern angefertigt direkt aus der Frucht, mit selbstgerösteten Nüssen oder unter Verwendung von Schokolade höchster Qualität.

So entsteht das Ranking der besten Eisdielen Deutschlands

Das schmeckt man, wie die Google-Bewertungen zeigen. Der Autovermieter „Sixt“ hat die Bewertungen nach Suchtrends und dem Preis pro Kugel ausgewertet. Dabei landete „Oehlers Eispatisserie“ auf dem 4. Platz – gleichzeitig mit einigen anderen Eissalons in ganz Deutschland.

Die Top Ten der besten deutschen Eisdielen:

Gelato49 aus Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen

Eiscafé Da Marco aus Nittenau, Bayern

Eispatisserie Hokey Pokey in Berlin

Oehlers Eispatisserie, Hamburg

Dolci Eis-Lounge aus Teltow, Brandenburg

Eiskrämer Eisdiele in Erfurt, Thüringen

Die Eismanufaktur in Freiburg, Baden-Württemberg

Madeleine’s homemade Ice Cream in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

Milchkontor in Wilstedt, Niedersachsen

Sylter Eismanufaktur in List auf Sylt, Schleswig-Holstein

Auszeichnungen von Merian, Varta und Falstaff bestätigen die Qualität

Auch das Reisemagazin „Merian“ hatte „Oehlers Eispatisserie“ schon zu den Besten des Landes gekürt. Außerdem belegt die Manufaktur von Inhaberin Marie Oehler einen der Top-Plätze der Varta-Liste für die 20 besten Eisdielen Deutschlands. Und im Ranking des Gourmet-Magazins „Falstaff“ führt der Laden in Hoheluft-West die Eisdielen-Liste im Raum Hamburg an. (mp)