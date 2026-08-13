Das Quarree in Wandsbek wird zum Minigolf-Parcours mit 18 Bahnen. Dabei können die Besucher auch Gutes tun.

Im Quarree in Wandsbek können bald die Golfschläger geschwungen werden. N.Werner Fotografie

Den Golfschläger schwingen und shoppen: In wenigen Tagen verwandelt sich das Einkaufszentrum Quarree in Wandsbek in einen Minigolf-Parcours. Für einen Euro kann jeder mitmachen — und damit Kindern helfen.

Insgesamt 18 Bahnen werden sich durch das gesamte Shoppingcenter nahe der U-Bahn-Station Wandsbek Markt ziehen. Vom 24. August bis zum 5. September 2026 läuft die Aktion.

„Gerade in den Sommerferien bietet die Aktion eine abwechslungsreiche Möglichkeit, gemeinsam Spaß zu haben und gleichzeitig etwas Positives für die Region zu bewirken“, schreibt das Quarree in einer Mitteilung.

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Wer mitmachen möchte, zahlt einen Euro. Die gehen als Spende an die Aktion „Hörer helfen Kindern“, kommen also Familien und Kindern aus der Region zugute. Schläger, Bälle und Scorekarten erhalten die Teilnehmenden an einer betreuten Ausgabestation. (mp)