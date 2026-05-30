Die Verlängerung der U4 bis zur Horner Geest ist eines der größten Infrastrukturprojekte im Hamburger Osten: 13.000 Menschen sollen so erstmalig einen Anschluss ans U-Bahn-Netz erhalten. Dafür braucht es allerdings einen langen Tunnel – den konnten 4000 Hamburgerinnen und Hamburger am Samstag vorab besichtigen. Wann können dort endlich die ersten Bahnen fahren?

Für die Hamburgerinnen und Hamburger ist es am Samstag eine einmalige Gelegenheit, den knapp 600 Meter langen U-Bahn-Tunnel zu Fuß zu erkunden. Die 4000 kostenlosen Tickets wurden von der Hochbahn im Vorfeld bereits alle vergeben.

Rohbau des neuen U4-Tunnels ist weitestgehend fertig

Der Rohbau des Tunnels zwischen den künftigen Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest ist bereits weitestgehend fertiggestellt. Ein paar hundert Meter an Schienen liegen ebenfalls schon, der Rest wird noch von Kränen durch ein Loch in der Decke zwölf Meter tief gehievt. Anschließend müssen auch noch jede Menge Kabel verlegt und die Rolltreppen eingebaut werden.

City News TV Durch das Loch in der späteren Tunnel-Decke müssen noch Schienen gehievt werden. Durch das Loch in der späteren Tunnel-Decke müssen noch Schienen gehievt werden.

City News TV Der U4-Tunnel ist insgesamt 600 Meter lang. Der U4-Tunnel ist insgesamt 600 Meter lang.

City News TV Ein paar hundert Meter Schienen wurden bereits verlegt. Ein paar hundert Meter Schienen wurden bereits verlegt.

Gegenüber dem NDR sprach der Hochbahn Technik-Vorstand Jens-Günter Lang von einer Herausforderung, insgesamt 4000 Menschen sicher durch den Tunnel zu bringen. „Das fordert auch die ganze Projektleitung und alle Kolleginnen und Kollegen.“

U4 soll künftig bis zur Horner Geest verlängert werden

Bislang bindet die U4 die HafenCity und Innenstadt an und fährt danach auf der U2-Strecke über die Horner Rennbahn bis nach Billstedt. Künftig soll sich die U4 nach der Horner Rennbahn ausfädeln und weiter zur Horner Geest fahren.

Ist die U-Bahn-Linie wie geplant bis Ende 2027 einmal fertig ausgebaut, soll sie für die Anwohnerinnen und Anwohner ein Anreiz sein, auf das Auto zu verzichten, denn die Strecke bis zum Hauptbahnhof verkürzt sich von 23 auf 13 Minuten. Die Kosten für die Verlängerung inklusive den zwei neuen Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest waren zwischendurch von 465 Millionen auf 561 Millionen Euro gestiegen. Als Gründe dafür nannte die Hochbahn sowohl die Corona-Pandemie als auch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die die Baupreise in die Höhe getrieben hätten.