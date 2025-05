Hamburger Dom: CDU fordert Neuerung für Autofahrer

Wer mit dem Auto zum Hamburger Dom fährt, muss manchmal lange nach einem Parkplatz suchen. Besucher und Anwohner rund um das Heiligengeistfeld auf St. Pauli sind davon gleichermaßen genervt. Die CDU im Bezirk Hamburg-Mitte wünscht sich darum ein neues System.

Konkret fordert die örtliche CDU-Fraktion ein Parkleitsystem für den Dom. Regelmäßig würden durch den Besucherverkehr Staus und lange Wartezeiten entstehen. Zudem seien „unkontrolliert“ abgestellte Fahrzeuge für die Anwohner ein Ärgernis.

Ein Parkleitsystem könnte nach Ansicht der CDU die Dom-Besucher mit Hinweisschildern, eventuell auch elektronisch, zu den umliegenden Parkhäusern führen. Gunter Böttcher, CDU-Fraktionschef in Mitte, sieht das als einen wichtigen Schritt, um den „Verkehrsfluss während dieser Zeit zu optimieren. Wir möchten den Besuchern eine stressfreie Anreise ermöglichen und gleichzeitig die Anwohner entlasten.“ Die CDU erhofft sich dadurch auch weniger Parkplatzsuchverkehr und somit eine Reduzierung des CO₂-Ausstoßes.

Der Antrag wird in der Bezirksversammlung am Donnerstagabend diskutiert. SPD und Grüne wollten sich im Vorfeld nicht zu dem Thema äußern, da sich die beiden Parteien derzeit gemeinsam mit der FDP in Koalitionsverhandlungen befinden.