174 Meter lang, knapp 30 Meter breit, sechs OP-Säle und Platz für etwa 200 Patienten. Die „Global Mercy“ ist das größte Hospitalschiff der Welt. Eine Hamburger Ärztin hat dort ehrenamtlich angeheuert. Leid, Glücksmomente und ganz besonderes abendliches Ritual: Sie hat der MOPO erzählt, was sie bei ihrem Einsatz auf dem schwimmenden Krankenhaus in Sierra Leone erlebt hat.





