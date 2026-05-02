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Die Hamburgerin Dr. Ulrike Speth verbrachte 2 Wochen ehrenamtlich auf dem Global Mercy – dem größten Hospitalschiff der Welt.

Die Hamburgerin Dr. Ulrike Speth arbeitete auf der „Global Mercy“, dem größten Hospitalschiff der Welt. Auf dem großen Foto ist sie in der zweiten Reihe als dritte von rechts zu sehen. Foto: Ulrike Speth

paidGlück und Elend: Was eine Chirugin auf dem größtem Hospitalschiff der Welt erlebte

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174 Meter lang, knapp 30 Meter breit, sechs OP-Säle und Platz für etwa 200 Patienten. Die „Global Mercy“ ist das größte Hospitalschiff der Welt. Eine Hamburger Ärztin hat dort ehrenamtlich angeheuert. Leid, Glücksmomente und ganz besonderes abendliches Ritual: Sie hat der MOPO erzählt, was sie bei ihrem Einsatz auf dem schwimmenden Krankenhaus in Sierra Leone erlebt hat.


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