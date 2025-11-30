Wird die neue AfD-Jugendorganisation stärker an die Leine genommen? Wohl kaum. Sie tut vielmehr alles dafür, dass das Mutterschiff sich weiter radikalisiert. Das zeigte sich in Gießen jetzt schon deutlich. Dort gründete sich der alte AfD-Nachwuchs neu und heißt nun „Generation Deutschland“ (GD). Mit Kevin Dorow (27) ist schon mal ein radikaler Vertreter aus der Hamburger Burschenschaft Germania im Vorstand, der sich auf Bernd Höcke beruft und mit stramm rechten Parolen durchstartet – oder besser gesagt weitermacht.





