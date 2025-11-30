mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der frisch gewählte Vorstand der AfD-Nachwuchsorganisation „Generation Deutschland“.

Der frisch gewählte AfD-Nachwuchs. Rechtsaußen im Bild Kevin Dorow. Foto: AP Photo/Martin Meissner

  • Hamburg/Gießen

paid27-Jähriger neu bei AfD im Amt: Zum Auftakt zitiert er Parole der Hitler-Jugend

kommentar icon
arrow down

Wird die neue AfD-Jugendorganisation stärker an die Leine genommen? Wohl kaum. Sie tut vielmehr alles dafür, dass das Mutterschiff sich weiter radikalisiert. Das zeigte sich in Gießen jetzt schon deutlich. Dort gründete sich der alte AfD-Nachwuchs neu und heißt nun „Generation Deutschland“ (GD). Mit Kevin Dorow (27) ist schon mal ein radikaler Vertreter aus der Hamburger Burschenschaft Germania im Vorstand, der sich auf Bernd Höcke beruft und mit stramm rechten Parolen durchstartet – oder besser gesagt weitermacht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test