Ähnlich wie dieser Solarbaum im österreichischen Gleisdorf könnte auch der Solarbaum in Hamburg aussehen (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Michaela Begsteiger

  • Wandsbek

paidHamburger Bezirk soll einen „Solarbaum“ bekommen – das steckt dahinter

Sie spenden Schatten und Energie – sogenannte „Solarbäume“ haben statt grüner Blätter als Baumkrone Photovoltaikzellen und statt eines Stamms aus Holz besitzen sie Stahlrohre, durch die Strom fließen kann. An Orten, an denen Straßenbäume nur schwer angesiedelt werden können, sorgen sie außerdem für Schatten. In einem Hamburger Bezirk will die Politik jetzt ein Solarbaum-Pilotprojekt starten.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

