Beim Betreten eines Lokals, Fitnesstudios oder ähnlichem reicht es mittlerweile nicht mehr aus, einen QR-Code zu zeigen, um den Impfstatus zu beweisen. Kontrolleure wollen einen Blick auf die Anzahl der Impfungen werfen, denn nur wer drei Impfungen bekommen hat, gilt als geboostert. Die Anzahl steht im Impfzertifikat der App. Doch diese Angabe ist nicht immer richtig, wie Hamburger der MOPO berichten.

Für etwa 107.000 Hamburger, die laut dem RKI ihre Erstimpfung mit Johnson & Johnson bekommen haben, hat sich der Impfstatus von einem Tag auf den anderen geändert – denn zuletzt galt ihre zweite Impfung mit einem mRNA-Vakzin als Booster. Seit dem 17. Januar heißt es: Wer nicht ein drittes Mal gepikst ist, muss für 2G-Plus-Angebote ein negatives Testergebnis nachweisen.

Hamburg: Booster-Status und nur zwei Impfungen

Der 29-jährige Timo L. (Name geändert) aus Eimsbüttel hat sich im Sommer vergangenen Jahres mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen, vor einem Monat bekam er die zweite Impfung mit Biontech – dem Booster, wie es zu dem Zeitpunkt noch galt. Der Booster-Status ist nun weg und Timo muss für 2G-Plus-Angebote ein negatives Testergebnis mitbringen. Eigentlich. In seiner CovPass-App wurden jedoch drei Impfungen registriert – für Kontrolleure gilt er also weiterhin als geboostert. Timo schickt der MOPO einen Screenshot.

Eine weitere Hamburgerin berichtet ähnliches. Pauline B. (23, Name geändert) hat genau wie Timo L. nur zwei Impfungen erhalten. In der Apotheke hat man ihr trotzdem drei Impfungen eingetragen.

Die MOPO fragte Gesundheitsbehörde, Apothekerkammer und den Hamburger Apothekerverein. Doch offenbar fühlt sich keine dieser Institutionen verantwortlich. Weder die Gesundheitsbehörde äußerst sich zur Vorgehensweise der Eintragungen, noch die Apothekerkammer oder der Hamburger Apothekerverein. Das seien Einzelfälle, die überprüft werden müssten, hieß es vom Apothekerverein. Die Behörde verweist an das Gesundheitsministerium.

„Bei zwei Impfungen dürften auch nur zwei Impfnachweise existieren“

„Bei zwei Impfungen dürften auch nur zwei Impfnachweise existieren, bzw. auf den Zertifikaten dürfen auch nur zwei Impfungen angegeben sein. Wenn auf einem Zertifikat eine falsche Nummerierung der Impfung angegeben ist, dann wurde das Zertifikat falsch ausgestellt und muss neu ausgestellt werden“, so Sebastian Gülde, Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit. „In den Apps sollten nur so viele Impfzertifikate enthalten sein, wie es Impfungen gab“, sagt er.

Die beiden Betroffenen sind jedoch glücklich mit der Situation. „Man hat mir quasi von einem Tag auf den anderen den Booster-Status genommen. Ich habe nun einfach Glück. Ändern möchte ich daran, ehrlich gesagt, nichts“, sagt Timo L.. Wie viele Menschen betroffen sind und mit einem Booster-Status unterwegs sind, ohne diesen tatsächlich zu haben, ist nicht bekannt.