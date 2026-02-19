Zwei Mehrfamilienhäuser, die bis heute nicht gebaut wurden, und hunderte Klein-Anleger, die vergeblich auf ihr einst investiertes Geld warten: Das riecht nach einem riesigen Bau-Skandal, mitten in Hamburg, bei dem insgesamt 2,5 Millionen Euro über eine Crowdfunding-Plattform gesammelt worden waren. Jetzt ging es vor Gericht – mit einer überraschenden Wendung am Ende des Verhandlungstages.





