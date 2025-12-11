mopo plus logo
Nasir Ahmad Hashemzade

Nasir Ahmad Hashemzade ist Pächter der Bäckerei „Daube“ in Poppenbüttel - jetzt hat er plötzlich E-Parkplätze vor der Tür. Foto: Marius Röer

  • Poppenbüttel

paid„Ein riesiges Problem“: Hamburger Bäckerei schlägt Alarm wegen E-Parkplätzen

Parkplatz-Ärger in Poppenbüttel: Vier von sechs Kurzparkplätzen vor dem Geschäftszentrum Moorhof sind weg – umgebaut zu E-Parkplätzen mit zwei Ladesäulen. „Es ist ein riesiges Problem“, sagt der Pächter der nahegelegenen Bäckerei. Sein Geschäft lebt von der fahrenden Kundschaft, die sich ihr Frühstück „To-Go“ abholt. Hilfesuchend hat er sich an die Politik gewandt – die steht jetzt geschlossen hinter ihm. Der Fall zeigt, wie die Mobilitätswende an mancher Stelle gut gemeint, aber noch nicht gut gemacht ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

