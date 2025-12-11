„Ein riesiges Problem“: Hamburger Bäckerei schlägt Alarm wegen E-Parkplätzen
Parkplatz-Ärger in Poppenbüttel: Vier von sechs Kurzparkplätzen vor dem Geschäftszentrum Moorhof sind weg – umgebaut zu E-Parkplätzen mit zwei Ladesäulen. „Es ist ein riesiges Problem“, sagt der Pächter der nahegelegenen Bäckerei. Sein Geschäft lebt von der fahrenden Kundschaft, die sich ihr Frühstück „To-Go“ abholt. Hilfesuchend hat er sich an die Politik gewandt – die steht jetzt geschlossen hinter ihm. Der Fall zeigt, wie die Mobilitätswende an mancher Stelle gut gemeint, aber noch nicht gut gemacht ist.
