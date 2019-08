Hamburger Bad auf vorletztem Platz: Hat das Freibad-Ranking Recht? Das sagen Besucher

Billstedt -

Sommer, Sonne, Freibad! Pünktlich zur Badesaison verrät das Verbraucherportal „Testberichte.de“, welche Freibäder die beliebtesten Deutschlands sind. 412 Badeanstalten wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. Das ernüchternde Ergebnis: Die unpopulärsten Sommerbäder befinden sich in Hamburg. Das Bad in Billstedt soll das zweitschlechteste in ganz Deutschland sein – von unfreundlichem Personal und veralteter Ausstattung ist die Rede. Die MOPO hat sich unter den Badegästen umgehört und Überraschendes erfahren.

„Ich kann die negativen Bewertungen nicht verstehen. Wir finden es schön hier, vor allem für die Kinder. Das Angebot ist viel größer als im Freibad Rahlstedt, da ist ja wirklich gar nichts“, sagt Tobias F. aus Jenfeld. Der 32-Jährige ist mit seiner Familie zum zweiten Mal im Billstedter Bad zu Besuch.

In Gesprächen mit Besuchern fällt auf, dass die meisten Gäste die schlechte Bewertung nicht verstehen. Das Bad hätte eine gute Ausstattung, von Rutschen über Sprungtürme und Schwimmerbecken bis hin zum Planschbecken für die ganz Kleinen. Und auch wir finden, dass das Bad einen ordentlichen Eindruck macht. Keine Spur von fiesem Personal oder schmutziger Anlage, wie oft im geschimpft wird. Warum liegen Ranking und Vor-Ort-Eindruck so weit auseinander?

„Testberichte.de“ verlässt sich auf Google-Rezensionen

Das könnte daran liegen, dass die Liste des Verbraucherportals „Testberichte.de“ auf Google-Rezensionen basiert. „Natürlich sind uns individuelle Kritiken wichtig, doch Google-Rezensionen sagen wenig über die eigentliche Qualität einer Sache aus“, bestätigt Pressesprecher Michael Dietel. „Das ist kein Fachtest.“

Untersucht wurden alle öffentlich zugänglichen Freibäder im Umkreis von rund 20 Kilometern der 81 größten Städte Deutschlands (ab 100.000 Einwohner). Über 138.000 Kundenmeinungen zu 412 Freibädern wurden eingeholt – doch ob die Rezensionen immer der Wahrheit entsprechen, ist nicht prüfbar. Theoretisch könnte bei Google jeder eine Bewertung abgeben, auch wenn er nie im Freibad war. Außerdem sind solche Bewertungen oft von individuellen Erlebnissen geprägt und können sehr schnell überdramatisiert werden. Viele schreiben nur, wenn sie etwas zu meckern haben – aber nicht, wenn alles in Ordnung ist.

So zum Beispiel ist das Freibad Rahlstedt bei unserer Befragung vor Ort deutlich schlechter eingestuft worden, obwohl es im Ranking auf Platz 382 deutlich vor dem Billstedter Bad liegt.

Billstedter Freibad: Sanierung geplant

Zumindest die Beschwerden über die „in die Jahre gekommene Ausstattung“ des Billstedter Bads könnten bald der Vergangenheit angehören, denn im September 2019 soll es saniert werden. Umkleiden, Sanitäranlagen und Technik werden modernisiert, die Kacheln der Schwimmbecken gegen pflegeleichtes Edelstahl ausgetauscht. Auch ein neuer Rutschenturm ist geplant.