Hamburger Unternehmen mit 600 Mitarbeitern hat Insolvenz beantragt

Der Hamburger Autovermieter Starcar hat Insolvenz angemeldet. Was passiert nun mit den mehr als 600 Vollzeitkräften?

Der Hamburger Autovermieter Star Car GmbH Kraftfahrzeugvermietung hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Das teilte das Unternehmen mit und geht aus Angaben auf dem Justizportal des Bundes und der Länder hervor. Das Amtsgericht Hamburg leitete ein vorläufiges Insolvenzverfahren ein. Zunächst berichtete die „Wirtschaftswoche“.

Starcar: Geschäftsbetrieb wird fortgeführt

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Christoph Morgen bestellt worden. Wie Morgen und das Unternehmen mitteilten, können Kunden weiter Fahrzeuge bei Starcar mieten. Der Geschäftsbetrieb werde an allen Standorten fortgeführt. Gründe des Insolvenzantrags gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Kohle zu grünem Gas: Auf Moorburgs Trümmern zum Wasserstoff-Neustart

Morgen habe eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung eingeleitet, um Löhne und Gehälter der Mitarbeiter zu sichern, heißt es in der Mitteilung. Starcar beschäftigt den Angaben nach 615 Mitarbeiter in Vollzeit. (dpa/mp)