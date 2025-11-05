„Es gibt keine Gründe mehr für Asyl“ – über diese Aussage von Kanzler Friedrich Merz (CDU) diskutiert jetzt ganz Deutschland. Merz hält Abschiebungen nach Syrien, fast ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes, für möglich. Der Kanzler ist überzeugt davon, dass der Großteil der Syrer sowieso zurückkehren will. Der Hamburger Mediziner Dr. Hassan Ied, Vorsitzender der Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft, hat mit der MOPO über Merz' Aussagen gesprochen. Er hält die Lage vielerorts für „sehr instabil“ und sagt, dass nur etwa jeder fünfte Syrer nach dem Bürgerkrieg zurückkehren möchte.

