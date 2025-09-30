Robert Risch, AfD-Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft und in der Bezirksversammlung Altona, hat am Wochenende offenbar an der „Gründungskonferenz der Internationalen Liga der Antiglobalisten“ in Sankt Petersburg teilgenommen, einer Vereinigung ultrarechter Parteien und Neonazi-Gruppierungen aus der ganzen Welt. Risch ist auf Fotos als Vertreter für „Germany“ zu sehen, wie das Hamburger Bündnis gegen Rechts mitteilt – wobei offenbar versucht worden war, das Gesicht des Hamburgers auf den offiziellen Bildern unkenntlich zu machen. Und: Neben Risch nahm eine weitere einst prominente Hamburger AfD-Frau an dem Treffen teil.





