mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Robert Risch sitzt für die AfD in der Hamburger Bürgerschaft – und hat anscheinend in St. Petersburg an einem Treffen von Neofaschisten teilgenommen.

Robert Risch sitzt für die AfD in der Hamburger Bürgerschaft – und hat anscheinend in St. Petersburg an einem Treffen von Neofaschisten teilgenommen. Foto: Collage: picture alliance / ZUMAPRESS.com/AfD Altona

paidHamburger AfD-Mann bei Rechtsextremen-Treff in Russland gesichtet

kommentar icon
arrow down

Robert Risch, AfD-Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft und in der Bezirksversammlung Altona, hat am Wochenende offenbar an der „Gründungskonferenz der Internationalen Liga der Antiglobalisten“ in Sankt Petersburg teilgenommen, einer Vereinigung ultrarechter Parteien und Neonazi-Gruppierungen aus der ganzen Welt. Risch ist auf Fotos als Vertreter für „Germany“ zu sehen, wie das Hamburger Bündnis gegen Rechts mitteilt – wobei offenbar versucht worden war, das Gesicht des Hamburgers auf den offiziellen Bildern unkenntlich zu machen. Und: Neben Risch nahm eine weitere einst prominente Hamburger AfD-Frau an dem Treffen teil.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test