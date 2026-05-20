Hamburger Ärzte fordern: Leben retten soll Schul-Stoff werden

Leben retten im Klassenzimmer: Die Hamburger Ärztekammer fordert die verbindliche Einführung von Reanimation als Unterrichtsgegenstand ab Klasse 7. Pro Schuljahr sollen alle Schülerinnen und Schüler von diesem Zeitpunkt an in mindestens zwei Schulstunden pro Schuljahr lernen, was zu tun ist, wenn neben ihnen ein Mensch einen Herzinfarkt erleidet. Denn: In solchen Fällen zählt oft jede Minute!

„Die Zahlen sind eindeutig: Nur etwas über 50 Prozent der Anwesenden helfen hierzulande, wenn sie Zeuge eines Herzstillstands sind. In anderen europäischen Ländern sind das deutlich mehr, beispielsweise liegt die Quote in Schweden bei über 80 Prozent“, erklärte Ärztekammerpräsident Dr. Pedram Emami zur Begründung eines Hamburger Antrags, der vom 130. Deutschen Ärztetag verabschiedet wurde.

Ärztekammer Hamburg stellt Antrag zur Einführung von Reanimation als Unterrichtsgegenstand an Schulen

Auch die Vizepräsidentin der Kammer, Dr. Birgit Wulff, erklärte: „Bislang findet Reanimationsunterricht nicht flächendeckend statt. Mit einem verbindlichen, regelmäßigen Training im Schulkontext könnten wir die Zahl der Reanimationen deutlich steigern und so viele Menschenleben retten.“

Die Situation an den Schulen ist in Deutschland je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Bisher haben vier Bundesländer die feste Aufnahme in den Lehrplan beschlossen. Vorreiter war Hessen, das im Schuljahr 2024/25 mit der Einführung von Reanimationstrainings an Schulen begann. Bald darauf folgte Niedersachsen. Und auch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führen ab dem Schuljahr 2026/2027 einen verpflichtenden Wiederbelebungsunterricht ein.

Der Deutsche Ärztetag fordert nun auch die üblichen Bundesländer auf, nachzuziehen und die Reanimation verbindlich in die Lehrpläne aller weiterführenden Schulen aufzunehmen sowie „die dafür notwendige Qualifizierung von Lehrkräften unter der strukturellen Einbindung medizinischer und rettungsdienstlicher Expertise sicherzustellen“, so der Wortlaut des Antrags.

In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 70.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand

Zur Begründung hieß es, in Deutschland würden jedes Jahr rund 70.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Entscheidend für das Überleben sei dabei der sofortige Beginn einer Herzdruckmassage – auch durch Laien.

Zwar gibt es in Deutschland sogar eine gesetzliche Verpflichtung, im Ernstfall Erste Hilfe zu leisten. Doch nur etwa 51 Prozent der Anwesenden vor Ort würden das auch tun. Zum Vergleich: In Schweden liegt die Quote bei über 80 Prozent! Schätzungen zufolge könnten jährlich bis zu 10.000 zusätzliche Menschenleben gerettet werden, wenn unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen würde.

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Der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz empfahl bereits 2014 die Einführung von mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Jahr ab Klasse 7. Passiert ist seither wenig, die Umsetzung blieb uneinheitlich. Aus Sicht des Ärztetags wird so eine nachhaltige Steigerung der Laienreanimationsquote verhindert.

„Die Einführung eines verpflichtenden Reanimationsunterrichts stellt eine einfache und nachhaltige Maßnahme dar, um lebensrettende Kompetenzen in der Bevölkerung zu verankern und die Überlebenschancen bei Herz-Kreislauf-Stillstand deutlich zu verbessern“, so ein Sprecher.