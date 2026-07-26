Lob, Zustimmung, Kritik – unter einem MOPO-Post auf Instagram prallten verschiedene Meinungen aufeinander. Zahlreiche Nutzer diskutierten über eine besondere Strafanzeige.

Mark Roach (71) aus Bergedorf hat den Kanzler und drei Minister angezeigt. privat

Kann man die Bundesregierung für rund 5000 Hitzetote verantwortlich machen? Darüber haben seit Freitag etwa 1500 Personen in den Kommentaren unter einem MOPO-Post auf Instagram diskutiert. Die Strafanzeige des Bergedorfers Mark Roach (71) gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und drei weitere Minister polarisierte.

Zahlreiche User lobten den Mut und die Tatkraft des Rentners, Klima-Aktivisten und Linken-Mitglieds. „Danke, Herr Roach. Sehr stabil demokratisch und unfassbar wichtig”, heißt es in in den Kommentaren. „So sehen Helden unserer Zeit aus”, schreibt ein User. Ein anderer kommentierte: „Klasse, der Mann. Volle Unterstützung”. Wieder ein anderer bezeichnete Roach als „Ehren-Rentner”.

Doch nicht nur zu seiner Person kam viel Lob, auch zu seiner Idee – Roach scheint mit seiner Strafanzeige einen Nerv getroffen zu haben. Einige User erkundigten sich nach Beteiligungsmöglichkeiten, andere nach einer Sammelklage. „Großartig. Das ist der einzige Weg, diese Menschen in ihre Grenzen zu weisen und ihnen ihre wahren Aufgaben zu demonstrieren”, schreibt ein User. Ein anderer kommentierte: „Wäre mal ein Anfang, Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime mit Klimaanlage auszustatten!!!”

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Unter dem Post sammelte sich auch viel Kritik

Doch neben Dank, Lob, Hoffnung und Erfolgswünschen hagelte es auch Kritik. Ein User lamentierte: „Also wohin führt der ganze Wahnsinn noch? Mit was sollen sich die Gerichte noch alles beschäftigen? Er macht das für seine Enkelkinder, lächerlich!” Auch andere kritisierten die „unnötige Beschäftigung der Behörden und Gerichte”.

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Ein User fand besonders klare Worte der Kritik: „Lächerlich. Unser Justizsystem ist nicht dazu da, ‚Zeichen zu setzen‘. Es ist überlastet genug. Politische Diskussionen haben dort nichts zu suchen.” Auch eine weitere Userin zeigte Unverständnis. Sie schrieb: „Tragen wir denn keine Eigenverantwortung mehr? Wieso muss denn ständig für irgendwas ein Schuldiger gesucht werden?”

Mark Roach will ein Zeichen setzen

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Der 71-Jährige Bergedorf stellte gegen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie drei Bundesminister Strafanzeige. Er macht die Bundesregierung für rund 5000 Hitzetote während der Hitzewelle im Juni mitverantwortlich.

Roach wirft ihr vor – trotz früher Warnungen vor den Folgen des Klimawandels – nicht rechtzeitig gehandelt zu haben. Mit der Anzeige wolle der Klimaaktivist ein Zeichen setzen, sagte er gegenüber der MOPO. (mp)