Hamburg zelebriert den Sommer: Straßenfeste im Juli

Sommer in Hamburg, das bedeutet: laue Nächte, flirrende Luft und Straßen voller Leben. Wie gut, dass der Juli noch einige Feste bereithält, die all dem gerecht werden können – von Zirkuskunst und veganen Schlemmererlebnissen bis zu spektakulärem Drag auf der Bühne.

Hafenfest für Familien (Dulsberg) · 12. Juli

Organisiert vom SOS-Kinderdorf Hamburg, findet am Samstag, den 12. Juli, auf dem Straßburger Platz in Dulsberg das „Hafenfest für Familien“ statt. Von 12 bis 17 Uhr wird der Platz zum Treffpunkt für Familien und Unterstützer:innen aus dem Stadtteil: Es gibt Musik, Spielangebote, Essstände und viele Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene.

Darunter auch ein Sportangebot des HSV: Besuchende können verschiedene Sportarten für Rollstuhlfahrer:innen ausprobieren, etwa Rollstuhlbasketball. Bei Interesse können sich Kinder zudem von den HSV-Cheerleadern schminken lassen.

Spielbudenfestival (St. Pauli) · 18. – 20. Juli

Es ist das fünfte Mal, dass die Corny Littmann Stiftung für Kunst und Kultur den Spielbudenplatz in eine Manege verwandelt: Hochseil-Artistik am Nachmittag, Feuershows bei Dämmerung und Streetfood von vier Kontinenten bis Mitternacht.

Das Publikum mischt sich aus Touristen, Kiezbewohnern und Kultur-Nomaden – genau die Mischung, die St. Pauli ausmacht. Der traditionsreiche Spielbudenplatz ist dafür prädestiniert: Schon der Name lässt ableiten – Unterhaltungskunst ist an diesem Ort eine Gepflogenheit. Bereits 1795 haben die ersten Buden den Platz geschmückt und für Vergnügung gesorgt.

Besucher flanieren zwischen den Bühnen beim Spielbudenfestival auf der Hamburger Reeperbahn (2022). dpa | Marcus Brandt Besucher flanieren zwischen den Bühnen beim Spielbudenfestival auf der Hamburger Reeperbahn (2022).

Ein Highlight wird der Sonntag: nach einem ökumenischen Gottesdienst um 11.30 Uhr wird um 13 Uhr der Familientag eingeleitet. Unter der Moderation von Konrad Stöckel präsentieren talentierte Kinder und Jugendliche ihr Können aus der Zirkuswelt. Mit einer Best-of-Abschlussshow soll der Tag ab 18.30 Uhr dann angemessen ausklingen.

Bergedorfer Altstadtfest (Bergedorf) · 18. – 20. Juli

In der historischen Innenstadt Bergedorfs – von Schlosswiese bis Bahnhofsvorplatz – verwandelt sich die Fußgängerzone am Wochenende vor den Sommerferien in eine bunte Festmeile. Pop‑ und Cover-Bands, lokale Newcomer und Tribute-Acts zieren die Open-Air-Bühnen.

Die Spannbreite ist dabei groß: Am Freitag bildet der Fleetenkieker Shanty Chor den Auftakt des Festes. Wer für einen Hauch Ballermann nicht extra in den Flieger steigen will, der kann dann ab 18.30 Uhr der Mallorca-Party einen Besuch abstatten.

Und auch auf dem Wasser wird es festlich: Während des Wochenendes bietet die Bergedorfer Schifffahrtslinie diverse Fahrten an.

Bei dem „Fest der Nationen“ auf der Schlosswiese stehen internationale Trachtentänze, Folkloregruppen und Live-Auftritte im Vordergrund. Ein nostalgisches Kinderprogramm im Vinhagenweg bietet Karussells, Hüpfburg und Riesenrad, während entlang der Hafenpromenade Streetfood‑Stände und Biergärten für kulinarische Vielfalt sorgen – von Fischbrötchen bis Falafel.

Der Eintritt ist frei, das Gelände barrierefrei und bequem erreichbar über die S-Bahn-Station Bergedorf.

Veganes Straßenfest Hamburg (St. Pauli) · 26. Juli

Wer den Beginn der Sommerferien kulinarisch und ohne Tierleid zelebrieren möchte, der liegt mit dem veganen Straßenfest am 26. Juli richtig. Das größte vegane Straßenfest im Norden macht Hamburg seinem Ruf als eine der vegan-freundlichsten Städte alle Ehre.

Ein Tag, rund 50 Stände: Burger, Donuts, Eis – alles ohne tierische Produkte. Infotische zu Tierschutz und Klima flankieren DJ-Pulte und Kochshows, Besuchende können sich auf eine Tombola freuen und probieren sich durch pflanzliche Klassiker und Neuheiten. Im vergangenen Jahr hatte das Fest zehnjähriges Bestehen und war mit fast 17.000 Besucher:innen bereits ein voller Erfolg. Ort des Geschehens ist erneut der Spielbudenplatz.

Das vegane Straßenfest war 2024 bereits ein großer Erfolg. Veganes Straßenfest Das vegane Straßenfest war 2024 bereits ein großer Erfolg.

Der Eintritt ist frei, Spendenbehälter stehen parat – die Erlöse gehen an Tierrechtsorganisationen. Wer zum ersten Mal veganes Streetfood testet, stellt womöglich fest: Schokolade, Käse und Gyros können auch ohne Kuh oder Lamm überzeugen.

Pride Week / CSD Hamburg (Innenstadt) · 26. Juli – 3. August

Hamburgs Binnenalster wird zum Regenbogen-Salon: Am 26. Juli beginnt die Pride Week. Drei Bühnen liefern Pop und Poetry-Slam, Foodtrucks reihen sich Ufer an Ufer. Politische Stände informieren über LGBTIQ*-Themen, während Gäste Tanzflächen in der Sommerhitze erobern.

Das Programm ist vielfältig. So gibt es u.a. an vier Abenden eine queere Stadtteiltour durch St. Pauli (26., 28., 30., 31. Juli, 19 Uhr), Aufklärungs-Workshops für Menschen, die sich mit der Szene noch nicht auskennen und interessiert sind, Veranstaltungen für Familien, und, und, und… Die allermeisten Veranstaltungen werden im „Pride House“ in der Rostocker Straße 7 in St. Georg stattfinden.

Das könnte Sie auch interessieren: Dubai-Schoki, Zimtschnecken & Co.: Das wurde aus den gehypten Food-Trends

Höhepunkt ist die Parade am Samstag, dem 2. August, die in diesem Jahr über den Steindamm führen soll, weil die Lange Reihe zuletzt nicht mehr ausreichend Platz für die vielen begeisterten Teilnehmer:innen geboten hat.