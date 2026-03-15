„Hamburg wird Fahrradstadt!“ Als SPD und Grüne dieses Ziel 2020 in ihren Koalitionsvertrag schrieben, klang das nach Aufbruch. Heute sei vor allem Ernüchterung geblieben, finden Radaktivisten. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist erschreckend hoch, um jeden Parkplatz wird inzwischen gestritten und die eigenen Ziele hat der Senat längst zurückgeschraubt. Ist die „Fahrradstadt Hamburg“ damit also gescheitert? Nein, da ist sich die Behörde sicher. Eine Bilanz.





