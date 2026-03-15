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In Hamburgs Fahrradstraßen und auf den Radwegen wird es zu Pendlerzeiten immer voller.

In Hamburgs Fahrradstraßen und auf den Radwegen wird es zu Pendlerzeiten immer voller. Foto: Florian Quandt

paidTote Radfahrer, Parkplatz-Moratorium: Ist Hamburg als Fahrradstadt gescheitert?

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„Hamburg wird Fahrradstadt!“ Als SPD und Grüne dieses Ziel 2020 in ihren Koalitionsvertrag schrieben, klang das nach Aufbruch. Heute sei vor allem Ernüchterung geblieben, finden Radaktivisten. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist erschreckend hoch, um jeden Parkplatz wird inzwischen gestritten und die eigenen Ziele hat der Senat längst zurückgeschraubt. Ist die „Fahrradstadt Hamburg“ damit also gescheitert? Nein, da ist sich die Behörde sicher. Eine Bilanz.


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