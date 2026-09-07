Die Stadt Hamburg will die bislang privat betriebene „Factory Hammerbrooklyn“ in Hammerbrook kaufen und dafür einen Millionen-Betrag in die Hand nehmen. Was daraus entstehen soll.

Zwischen Kanälen und dem Hauptbahnhof steht im Hamburger Oberhafenquartier ein markantes Gebäude: die „Factory Hammerbrooklyn“. In dem bislang privat betriebenen Pavillon treffen sich regelmäßig Start-ups, Kreative und Unternehmen – jetzt will der Senat die „Factory“ am Stadtdeich für einen Millionenbetrag übernehmen. Was bedeutet das für den Betrieb?

Ursprünglich wurde der Pavillon für die „Expo“ 2015 in Mailand entworfen, anschließend nach Hamburg transportiert und am Oberhafen wieder aufgebaut. Seit 2021 kann sich dort jeder, der aus dem Homeoffice raus will, einen Schreibtisch mieten. Vor allem Start-ups nutzen das Angebot regelmäßig. Außerdem gibt es Räume für Workshops und größere Veranstaltungen sowie eine Dachterrasse.

Stadt Hamburg will privat betriebenen Pavillon Hammerbrooklyn kaufen

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Wie aus einer aktuellen Senatsdrucksache hervorgeht, soll die mehrheitlich städtisch betriebene „Start-Up Labs Hamburg GmbH“ den Pavillon kaufen. Auf einer Nutzfläche von rund 6000 Quadratmetern soll dort künftig ein „zentraler Innovations- und Startup-Campus Hammerbrook“ entstehen. Zuerst berichtete darüber das Stadtteil-Magazin „Hammerbronx“.

Ziel ist es demnach, Start-ups stärker miteinander zu vernetzen und mehr junge Unternehmen in der Hansestadt anzusiedeln.

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Für den Pavillon will der Senat insgesamt 40,1 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das Grundstück selbst gehört bereits der Stadt. Deshalb soll die „Start-Up Labs Hamburg GmbH“ mit dem städtischen Immobilien-Landesbetrieb einen Erbbaurechtsvertrag über 60 Jahre abschließen.

Ab April 2027 könnten die ersten Flächen neu vermietet werden

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31,4 Millionen Euro kostet laut der Drucksache das Gebäude. Hinzu kommen unter anderem Notarkosten, Grunderwerbsteuer und Ausgaben für Renovierungsarbeiten. So sollen die Räume barrierefreier werden. Außerdem sind eine LED-Wand, neue Möbel und Maßnahmen für den Brandschutz vorgesehen. Insgesamt summieren sich die Kosten damit auf 40,1 Millionen Euro. Weitere 300.000 Euro sind für den Betrieb im ersten Jahr vorgesehen. Ab 2028 soll sich der Start-up-Pavillon dann ohne weitere städtische Zuschüsse finanzieren.

Ab April 2027 könnten die ersten Flächen vermietet werden, heißt es in der Drucksache – vorausgesetzt, die Arbeiten sind bis dahin abgeschlossen. Mit den bestehenden Mietern soll es Gespräche über eine mögliche Übernahme der Mietverträge geben, „sofern ein thematischer Bezug gegeben ist“.

Das sind die geplanten Ankermieter im städtischen Pavillon Hammerbrooklyn

Als Ankermieter ist die Startup Factory „Impossible Founders“ vorgesehen, die ihren Sitz bislang in der Speicherstadt hat. Dabei handelt es sich um eine Hamburger Initiative, die laut eigener Aussage wissenschaftliche Spitzenforschung in Deep-Tech-Start-ups verwandelt und dazu Forschende, Gründer, Industrieunternehmen und Investoren an einen Tisch holt. Getragen wird „Impossible Founders“ von Hamburger Hochschulen und Forschungszentren und es erhält eine Förderung vom Bund.

Die Pläne des Senats sind Teil des Haushaltsentwurfs für 2027/2028, über den die Bürgerschaft voraussichtlich im Dezember abstimmt. Die übrigen Entwicklungsvorhaben des Investors „Art Invest“ auf dem Hammerbrooklyn-Campus sind davon nicht betroffen. Der Investor plant unter anderem einen „Big Market“, ein Gebäudeensemble zu Themen wie Mobilität, Wissenschaft und Ernährung.