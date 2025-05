Neue Markierungen für Radler: Wichtige Verkehrsader am Wochenende voll gesperrt

Auto- und Radfahrer im Hamburger Westen müssen sich am kommenden Wochenende auf eine Vollsperrung der Elbchaussee einstellen. Auf den Asphalt werden Fahrradpiktogramme aufgetragen, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

Am kommenden Samstag, den 17. Mai, ab 7 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, den 18. Mai, um 19 Uhr, wird auf der Elbchaussee zwischen der Manteuffelstraße und der Hasselmannstraße gearbeitet. Die Elbchaussee ist in diesem Zeitraum für den Durchgangsverkehr, Lieferverkehr und Radverkehr gesperrt.

Fahrradpiktogramme, sogenannte „Sharrows“, werden in dieser Zeit auf den Asphalt aufgetragen, um die Sichtbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Um die Bodenmarkierungen aufzubringen, seien die höheren Temperaturen im Mai notwendig. Die Arbeiten wurden laut des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) bewusst an einem Wochenende geplant, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Umleitungen: Elbchaussee am Wochenende gesperrt

Anwohner können auch während der Arbeiten die Zufahrten zu ihren Grundstücken nutzen, sie können aber zeitweise eingeschränkt sein. Rettungsfahrzeuge haben jederzeit Zugang zur Baustelle. Der Durchgangsverkehr kann großräumig über die Straßenzüge Schenefelder Landstraße, Osdorfer Landstraße (B 431), Osdorfer Weg, Friedensallee und Hohenzollernring ausweichen. Zusätzlich können Autofahrer, die nicht der Durchfahrtshöhenbeschränkung (3,70 Meter) unterliegen, die Straßenzüge Baron-Voght-Straße und Heinrich-Plett-Straße nutzen.

Für Autos und Radfahrer ist innerhalb des Quartiers in Richtung Blankenese eine Umleitung ab Sieberlingstraße über die Straßenzüge Nienstedtener Marktplatz, Friedensweg, Kronprinzenstraße und Bockhorst ausgeschildert. Von Blankenese aus kommend, in Richtung Zentrum, ist die Erschließung ohne Umleitungsbeschilderung über den Straßenzug Manteuffelstraße sichergestellt. Fußgänger sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Während der Sperrung können die Bushaltestellen „Winckelmannstraße“ und „Stauffenbergstraße“ nicht angefahren werden. Da die Manteuffelstraße als Umleitungsstrecke nicht zur Verfügung steht, werden die Busse der Linie 112 und 286 über die Sieberlingstraße, Nienstedtener Marktplatz, Rupertistraße, Winckelmannstraße, Reichskanzlerstraße – Richtung Blankenese über Friedensweg und Kronprinzenstraße, Richtung Teufelsbrück über Tietzestraße und Meyerhofstraße – Bockhorst und Schenefelder Landstraße umgeleitet. Als Ersatz werden die Bushaltestellen „Friedhof Nienstedten“ und „Nienstedtener Marktplatz“ angefahren.

Das könnte Sie auch interessieren: So pünktlich sind Busse, U- und S-Bahnen in Hamburg wirklich

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen in Hamburg sind über die Baustellen-Hotline (040) 42828 2020 oder die Webseite der Stadt verfügbar. Der HVV informiert über Änderungen im öffentlichen Nahverkehr über die HVV-App oder die Webseite. (mp)