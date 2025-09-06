Sonniges Wochenende – doch schon bald verabschiedet sich der Sommer aus Hamburg

Die Sonne hat nochmal geliefert – doch wie lange noch? Am Samstag ließ sich Hamburgs Spätsommer nicht lumpen: viel Sonne, angenehme Wärme, kaum Wind. Doch jetzt zeigt der Wetterbericht des DWD erste Kratzer im Spätsommer-Glanz. Was erwartet uns?

Am Sonntag dürfen sich Sonnenfans noch einmal freuen. Der Tag startet freundlich, über der Stadt zeigt sich viel Blau mit nur ein paar harmlosen Wolken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad, an der Küste bleibt es etwas frischer. Der Wind weht meist schwach, an der See zeitweise etwas lebhafter aus Ost bis Südost.

Noch einmal Sonne satt – dann erste Wolken am Horizont

Auch zum Wochenstart bleibt es erst einmal angenehm. Der Montag beginnt mit Sonne und milden Temperaturen, doch ab dem Nachmittag ziehen mehr Wolken über die Stadt. Es kann erste Schauer geben, besonders in Richtung Westen. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 24 Grad angenehm, der Wind dreht auf südliche Richtungen, bleibt aber meist schwach.

Am Dienstag ist es dann vorbei mit dem freundlichen Wetter. Dichte Wolken, zeitweise Regen und einzelne Gewitter bestimmen das Bild. In Hamburg werden nur noch 19 bis 21 Grad erreicht. Der Wind bleibt schwach, die Luft feuchter – und der Sommer verabschiedet sich langsam aber sicher. (apa)